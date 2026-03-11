【スカッと漫画】「邪魔なんだよ！」バスでベビーカーを蹴り飛ばす男性に怒り心頭…理不尽すぎるトラブルに怒りと共感の声【作者に聞く】
バスで「邪魔なんだよ！」と怒鳴られベビーカーを蹴られた事件が話題になった。公共交通機関でのベビーカー利用をめぐるトラブルが絶えないなか、「こんな世の中だったらいいのに」と理想を描いた漫画『バスとベビーカー』が反響を呼んでいる。作者の志水吹歌さんことオカン羊(@shimizoon)さんに制作の経緯を聞いた。
空いているバスの車内で、指定位置にベビーカーを置いて座っていた女性。そこへ乗車してきた男性が「邪魔なんだよ！」とベビーカーを蹴って文句を言ってきた。この理不尽な出来事がXに投稿されると瞬く間に炎上した。
著者は本作を描いた動機について、「一番不利な人を1人で戦わせる世の中であってほしくない。次にこんなことが起きたら、きっとヒーローが現れるはずだ」という強い願望があったと語る。
一方で、未だにベビーカーを邪魔者扱いする人が絶えない現状には冷静な見方をしている。他人のことを思いやれず、想像力や忍耐力のない人は残念ながら変われないのだという。空気を読めない人間はいなくならないため、ベビーカーへの風当たりがある程度続くのは仕方がないと分析する。だからこそ、理不尽な攻撃から子どもを守る周囲のヒーローの存在が必要不可欠なのだ。
