仕事効率、爆上げ！【山善】の昇降式デスクで日常をアップグレード！Amazonで今すぐチェックだ！
生産性を一段引き上げる【山善】の昇降式デスクで日常をアップグレード！Amazonで今すぐチェックだ！
電動昇降デスクを使ってみたいという方にオススメなエントリーモデルのデスク。価格はおさえつつも、衝突検知機能やメモリー機能付きで便利な機能はしっかり付いている。
ワンタッチで設定した高さに昇降できるメモリー機能付き。3つまで登録できるので、自分が座った/立った時の高さの登録や家族の分も登録できる。
商品の企画・開発はすべて日本で行っている。安定性、水平力、強度、天板のたわみ率などの項目で、独自に厳しい基準を設け、第三者機関で品質試験を実施。
デスクワークで集中力が途切れがち、座りすぎて肩こりや姿勢が気になるなど、日々のお悩みも、昇降デスクにより「立つ」「座る」が交互にできることで、日々の生活が健康へ。
