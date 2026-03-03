【漫画】「手遅れな人はいない」ゴミ袋1つから始まる、人生の立て直し方【ゴミ屋敷専門パートナーズ石田社長に聞く】
「もう自分はダメだ」と、何年も溜まったゴミを前に立ち尽くしている人がたくさんいる。数千件の現場を見てきたプロは断言する。「人生は一気に立て直さなくていい」と。どんなに壮絶な現場であっても、そこには必ず再生の道がある。
【漫画】本編を読む
■4年分の絶望をたった1日でリセット。彼女が見つけた「新しい朝」
ブラック企業を退職し、自宅がゴミの山と化した千絵美(24)。彼女にとってその部屋は、自分を責め続けるための監獄だった。しかし、清掃会社「ゴミ屋敷専門パートナーズ」との出会いが、その景色を180度変える。
自らも作業員として現場を回るようになった千絵美は、たとえどんなに荒れた部屋であっても、プロの力でわずか1日のうちにリセットされていく奇跡を目の当たりにする。かつての住人として、今の作業員として、依頼主の「再出発」の瞬間に立ち会い続けることで、千絵美は自分自身を許し、再び自分の人生を歩き始めていく。
■数年のゴミもプロなら1日でリセットできる
ゴミ屋敷清掃の現場をいくつも見ている石田社長に、きれいな状態の部屋への第一歩を聞いてみた。
――「自分はもう手遅れだ」と諦めている人たちへ、最も伝えたいメッセージは何ですか？
手遅れな人は1人もいません。僕たちは年間3000件以上のゴミ屋敷を片付けています。その方たちはみんな人生を諦めていましたが、作業後にはみんな「もっと早く頼めばよかったと」言うてくれます。片付けないと、と思って、電話をかけた勇気。問い合わせフォームを押した勇気。その一歩が、もう前に進んでいることになります。4、5年分ずっと溜まってしまったゴミを僕たちなら1日で片付けられます。人生は一気に立て直さなくていいです。「ゴミ袋1つからでいい」「今日、誰かに相談するだけでいい」と伝えたいです。
――依頼主が「ゴミ屋敷を見られる恥ずかしさ」を乗り越えるために、スタッフとしてどのような寄り添い方を心がけていますか？
僕たちパートナーズは一人ひとりが片付けのプロフェッショナルです。ただ片付けるだけではなくて、今回の依頼の経緯や、お客様がどうしたいのか？などに寄り添うことを心がけています。決してゴミ屋敷が悪いことではないです。ご依頼いただいた勇気に感謝して、お客様に前を見てもらっています。
■取材協力：ゴミ屋敷専門パートナーズ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【漫画】本編を読む
■4年分の絶望をたった1日でリセット。彼女が見つけた「新しい朝」
ブラック企業を退職し、自宅がゴミの山と化した千絵美(24)。彼女にとってその部屋は、自分を責め続けるための監獄だった。しかし、清掃会社「ゴミ屋敷専門パートナーズ」との出会いが、その景色を180度変える。
■数年のゴミもプロなら1日でリセットできる
ゴミ屋敷清掃の現場をいくつも見ている石田社長に、きれいな状態の部屋への第一歩を聞いてみた。
――「自分はもう手遅れだ」と諦めている人たちへ、最も伝えたいメッセージは何ですか？
手遅れな人は1人もいません。僕たちは年間3000件以上のゴミ屋敷を片付けています。その方たちはみんな人生を諦めていましたが、作業後にはみんな「もっと早く頼めばよかったと」言うてくれます。片付けないと、と思って、電話をかけた勇気。問い合わせフォームを押した勇気。その一歩が、もう前に進んでいることになります。4、5年分ずっと溜まってしまったゴミを僕たちなら1日で片付けられます。人生は一気に立て直さなくていいです。「ゴミ袋1つからでいい」「今日、誰かに相談するだけでいい」と伝えたいです。
――依頼主が「ゴミ屋敷を見られる恥ずかしさ」を乗り越えるために、スタッフとしてどのような寄り添い方を心がけていますか？
僕たちパートナーズは一人ひとりが片付けのプロフェッショナルです。ただ片付けるだけではなくて、今回の依頼の経緯や、お客様がどうしたいのか？などに寄り添うことを心がけています。決してゴミ屋敷が悪いことではないです。ご依頼いただいた勇気に感謝して、お客様に前を見てもらっています。
■取材協力：ゴミ屋敷専門パートナーズ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。