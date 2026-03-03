自立して、整理して、すぐ取り出せる。ガジェットに強い【ザ・ノース・フェイス】のトートバッグがAmazonに登場中‼
PCも小物もスマートに収納。働く日常に寄り添う一品【ザ・ノース・フェイス】のトートバッグがAmazonに登場!
ザ・ノース・フェイスのトートバッグは、電子機器や周辺アクセサリーの収納に便利な、自立型のトートバッグだ。クッション性を持たせたオープンジッパー仕様のメインコンパートメントは、13インチまでのノートPCやA4書類をしっかり収納でき、社内移動や出張先、学校内での持ち運びにちょうどいい。
側面のジッパーを開放すると自立するボックス形状になり、作業中のガジェット整理がしやすいのも特徴だ。内部にはメッシュポケットを備え、ケーブルやマウスなどの小物をすっきりまとめられる。キークリップも付いているため、鍵の迷子を防げるのが嬉しい。
シンプルなブラックカラーにロゴをあしらったデザインは、ビジネスにもカジュアルにも馴染む。
必要なものをスマートに持ち運べる、機能性と使いやすさを兼ね備えたトートバッグとなっている。
