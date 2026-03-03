ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

PCも小物もスマートに収納。働く日常に寄り添う一品【ザ・ノース・フェイス】のトートバッグがAmazonに登場!

ザ・ノース・フェイスのトートバッグは、電子機器や周辺アクセサリーの収納に便利な、自立型のトートバッグだ。クッション性を持たせたオープンジッパー仕様のメインコンパートメントは、13インチまでのノートPCやA4書類をしっかり収納でき、社内移動や出張先、学校内での持ち運びにちょうどいい。

側面のジッパーを開放すると自立するボックス形状になり、作業中のガジェット整理がしやすいのも特徴だ。内部にはメッシュポケットを備え、ケーブルやマウスなどの小物をすっきりまとめられる。キークリップも付いているため、鍵の迷子を防げるのが嬉しい。

シンプルなブラックカラーにロゴをあしらったデザインは、ビジネスにもカジュアルにも馴染む。

必要なものをスマートに持ち運べる、機能性と使いやすさを兼ね備えたトートバッグとなっている。