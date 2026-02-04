【毒親】AB型の父とO型の母、科学的根拠のない嘘で「お前は拾われた子」と娘を追い詰めた家庭の闇【作者に聞く】
【漫画を読む】「うちの子じゃない」と幼い娘に言う父だが…!?
自身の妊娠がきっかけで育児漫画などを描くようになった、しゃけなかほいさん(@syake8989)。X(旧Twitter)にて投稿された『【モラハラ】父親が苦手です【毒親】』は、著者が幼少期に経験した、父親からのモラハラ被害をコミカルかつ切実に描いた作品だ。今回は、第4話「お前はうちの子じゃない」を紹介するとともに、著者に当時の心境について話を聞いた。
■「B型は珍しい」父がついた悪質な嘘
ある日、家族で血液型の話題になったときのこと。父から「お前B型か、珍しいな」と告げられる。しゃけなかほいさんの家の血液型はみんなバラバラで、父はAB型、母はO型、そしてしゃけなかほいさんはB型だった。
遺伝の法則で言えば、AB型の父とO型の母からB型の子どもが生まれることは珍しくもなんともない(A型かB型が生まれる)。しかし、父は真剣な顔でこう言い放った。「お前…うちの子じゃないんじゃないか？」
■ショックを受ける娘を見て楽しむ父
当時小学生だったしゃけなかほいさんは、父の言葉を真に受けてしまう。「自分は実の子ではないのだ」と信じ込み、絶望した。父は、そうやって娘がショックを受ける様子を見て楽しむような人間だったのだ。
その後、父から「嘘だ」と言われたものの、一度植え付けられた疑念は簡単には晴れなかった。当時の心境について、しゃけなかほいさんはこう振り返る。「中学生で血液型の確率を勉強するまでは、親を疑っていたと思います。母親もなぜか父親に乗っかって、うちの子じゃないということを否定してくれませんでした。幼い私は不安で仕方がなかったです」
一番の味方であってほしい母親までもが、父の悪ふざけに同調していたという事実。幼い子どもが家庭内で孤立し、不安に震える様子が目に浮かぶようだ。冗談でも親から「うちの子じゃない」と言われるショックは計り知れない。
取材協力：しゃけなかほい(@syake8989)
