ハグするスヌーピーとウサギが尊すぎる！イースター限定グッズが登場
春の訪れを告げるお祭り、イースター。コミック｢PEANUTS(ピーナッツ)｣の世界では、クリスマスやハロウィンと並ぶ一大イベントとして親しまれている。 そんなイースターにちなんだオリジナルグッズシリーズ「LET'S PARTY WITH Bunnies!」が、2026年2月7日(土)よりスヌーピータウンショップにて発売される。
■本来は“天敵”同士なのに…スヌーピーとウサギの尊い関係
今年のイースターグッズは、「LET'S PARTY WITH Bunnies!(ウサギたちとパーティーしよう！)」がテーマ。スヌーピーを慕うピンクのウサギたちの姿がデザインされた、ステーショナリーや食器、ぬいぐるみなどが勢ぞろいしている。
ところで、スヌーピーといえばビーグル犬、ビーグル犬は猟犬、そして猟犬といえば……そう、ウサギ狩りをする犬なのだ。つまり本来、スヌーピーとウサギは天敵同士ということになる。でも、そこはスヌーピー。たとえウサギ狩りに出かけようとも、ウサギたちとハグして、遊んで、一緒に幸せな時間を過ごしてしまう。シリーズのサブタイトル「Happiness is loving your enemies.(幸せは敵を愛すること)」には、立場を超えて誰かを大好きになれることの素晴らしさが込められている。
■ウサ耳スヌーピーがかわいすぎる！目玉のぬいぐるみ&マスコット
シリーズの目玉商品となる「ラビットカチューシャぬいぐるみ」(3300円)と「カラビナ付きマスコット ラビットカチューシャ」(1870円)は、ピンクのウサギをギュッとハグする“ウサ耳スヌーピー”がなんとも愛らしい。ぬいぐるみとマスコットはともに、通常のホワイトに加え、新鮮なモカカラーもお目見え。2色並べて飾りたくなるかわいさだ。
■新生活にぴったり！春色ステーショナリー
「アートカード2枚セット」(330円)や「クリアファイルA5仕切り」(385円)、「4層ブロックメモ」(440円)も登場。新年度のスタートに合わせて使いたい、春色カラーのステーショナリーたちがそろっている。
ほかにも「チャーム2個セット」(1650円)や「額縁マグネット」(660円)、「アクリルダイカットスタンド」(935円)など、デイリーに使えるグッズがずらり。全6種の絵柄の「ランダムステッカー」(各330円)は、コンプリートを目指すのも楽しそうだ。
■食卓を彩る、電子レンジOKのキッチンアイテム
食卓を彩るキッチンアイテムも充実。スヌーピーとウサギたちが描かれた「ボウル」(1980円)と「ミニボウル」(1650円)は、電子レンジ・食洗機にも対応しているので普段使いにぴったり。ピンク×総柄の「ランチョンマット」(1430円)を敷けば、朝食やおやつタイムがぐっと華やかになる。
■おでかけのおともに！エコバッグ&巾着も
おでかけに便利な「エコバッグ」(1870円)には、スヌーピーとウサギのさまざまなシーンがぎっしり。コンパクトに折りたためるので、バッグに忍ばせておきたい。エコバッグとリンクした柄の「巾着」(880円)も、おでかけのおともとして合わせて使いたい。
「e-maのど飴(グレープ味)」(486円)は、スヌーピーとウサギが仲良く描かれた、ピンクカラーのパッケージが目印。食べ終わった後もケースとして手元に置いておきたくなる。
■先着6000名！5500円以上で限定ポーチがもらえる
さらに、PEANUTS商品を5500円以上購入すると、先着6000名に「メッシュミニポーチ」がプレゼントされる。無くなり次第終了となるので、気になる人は早めのチェックがおすすめだ。
なお、発売初日に限り、各商品1会計につき2個までの購入制限が設けられている。「おかいものSNOOPY」でも2026年2月9日(月)12時から販売予定なので、「店舗が近くにない！」という人はオンラインでの購入を検討してみては。
本来なら追いかけっこをするはずなのに、楽しそうに遊ぶスヌーピーとウサギたち。そんな心温まるイースターグッズとともに、春の訪れをお祝いしよう！
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
