ハリポタ・スタジオツアー東京「ホグワーツ ハウスプライド」開催！“推し寮”に加点できる参加型企画＆学生限定5000円チケットも
ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター(以下、スタジオツアー東京)では、2026年1月17日(土)から3月15日(日)まで、ホグワーツ魔法魔術学校の4つの寮がテーマの祭典「ホグワーツ ハウスプライド」を開催する。来場者が“推し寮”にポイントを加点できる参加型企画や、優勝寮を祝うセレブレーションイベントなど、ファン心をくすぐる仕掛けが盛りだくさん。さらに、学生証の提示でお得に楽しめる「学生割引チケット」も期間限定で登場する。
【画像】大広間にはためく4寮の巨大フラッグ
■4つの寮が主役！「ホグワーツ ハウスプライド」とは？
映画『ハリー・ポッター』シリーズでおなじみの、グリフィンドール、ハッフルパフ、レイブンクロー、スリザリン。ホグワーツに入学した生徒たちが組分け帽子によって振り分けられるこの4つの寮は、それぞれ異なる個性と誇りを持つ。「ホグワーツ ハウスプライド」は、そんな寮の魅力にスポットを当てた期間限定イベントだ。
期間中、スタジオツアー東京の人気スポット「大広間」には、4つの寮の巨大フラッグが初めて登場。組分けの儀式や食事で生徒たちが集う象徴的な場所にはためく、迫力満点の“寮のプライド”を、ぜひ間近で体感してほしい。
ツアー終盤に位置する「ホグワーツ城の模型」にも注目。1/24スケールで細部まで作り込まれた城に、4寮の個性を表現したプロジェクションマッピングが投影される。祭典のフィナーレにふさわしい心躍る映像と音の演出を楽しもう。
■「グリフィンドールに10点！」推し寮に“加点”できる参加型企画
今回の目玉は、来場者自身が参加できる「寮別ポイント計」の仕掛け。映画の中で、よい行いをした生徒の寮にポイントが加算され、年度末に最も高いポイントを獲得した寮が寮杯を手にするあの制度を、リアルに体験できる。
ロビーに設置された「寮別ポイント計」では、来場者が好きな寮へポイントを“加点”することができる。「グリフィンドールに10点！」とダンブルドア校長になった気分で、推し寮を応援しよう。
さらに、優勝寮を祝した「セレブレーション企画」も予定されている。大広間で優勝寮を祝う一夜限りの祝賀会。抽選で選ばれた幸運なゲストが、映画さながらの長テーブルに着席して祝杯をあげることができる。
抽選への参加方法はシンプル。イベント期間中にスタジオツアー東京へ来場し、ロビー内の二次元コードから「寮別ポイント計」に加点。その後、応募フォームに必要事項を入力すれば完了となる。来場日ごとに1回応募可能なので、複数回訪れるほどチャンスが広がる仕組みだ。
■4寮モチーフのスペシャルフード＆ドリンクメニュー
ハウスプライド期間中は、4寮それぞれの個性を表現した限定フード＆ドリンクが登場する。
「バックロットカフェ」では、4寮のハウスカラーを取り入れた特別なアフタヌーンティーセットが販売。「組み分け前のネクタイ」をモチーフにしたスタンドで、4寮それぞれの個性と誇りを、ひと皿ごとに堪能できる。
そのほかにも、「プレミアムパフェ」や「ハウスプライドポップコーン」「ハッフルパフミルクシェイク」「グリフィンドールドリンク」など、思わず写真を撮りたくなるメニューが勢ぞろい。自分の好きな寮カラーのスイーツやドリンクを選んで、見た目・味わいともに魔法界の世界観を楽しもう。
■来場者限定ギフト「ハウスプライドカード」も見逃せない
昨年も好評だったハウスプライドカードが、2026年版としてリニューアル。来場者への特別なギフトとして配布される。来場の記念として、そしてハウスプライドの思い出として、ぜひ手に入れておきたい。
来場前に、4つの寮の特徴をおさらいしておこう。ハリーやダンブルドア校長が所属していた、勇気と大胆さの「グリフィンドール」、ハリーと共に炎のゴブレットに選ばれたセドリックがいた、勤勉さと思いやりの「ハッフルパフ」、不思議ちゃんルーナやチョウ・チャンが属する、知恵と創造性の「レイブンクロー」、ハリーのライバル・ドラコやトム・リドル(ヴォルデモート卿)、スネイプ先生などクセ強メンバーが多い、野心と聡明さの「スリザリン」。自分がどの寮タイプか気になる人は、公式の「組み分け診断」を試してみるのもおすすめだ。
■学生は5000円！期間限定「学生割引チケット」
「ホグワーツ ハウスプライド」の開催に合わせ、学生向けのお得なチケットも登場。対象期間は2026年1月17日(土)から4月5日(日)まで。通常、中学・高校生(12〜17歳)は5200円〜、大人(18歳以上)は6300円〜のところ、学生証を提示するだけで一律5000円に。
対象となるのは、12時または13時以降のツアー(来場日により異なる)。学生証の原本(デジタル学生証も可)を当日提示すればOKで、顔写真のない学生証でも問題ない。ただし、学生証を撮影した写真やコピーは不可となっているので注意が必要だ。対象学校は、中学校、高等学校、高等専門学校、各種専門学校、予備校、短期大学、大学、大学院と幅広い。
ハリーがホグワーツで友人たちと出会い、かけがえのない時を過ごしたように、学生生活を共に歩んできた仲間たちと特別な思い出を作れるこの機会。受験が終わったご褒美に、卒業前の思い出づくりに、春休みの友達とのおでかけに、ぜひ、魔法の祭典へ足を運んでみてはいかが。
※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
Warner Bros. Studio Tour Tokyo - The Making of Harry Potter.
Warner Bros. Studio Tour London - The Making of Harry Potter.
All characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: (C) & (TM) WBEI. Publishing Rights (C) JKR.
