ËèÆüÊ´¤«¤éÂÇ¤Ä¤¦¤É¤ó¤ò¡¢Åòµ¤¤¬Î©¤Á¾å¤ë³ø¤Çè§¤Ç¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë´ÝµµÀ½ÌÍ¡£Åß¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë1¤Ä¤º¤ÄÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤ë¡È¤À¤·´¬¤¶Ì»Ò¡É¤ò¤Þ¤ë¤Þ¤ë1ËÜ¤Î¤»¤¿¿·ºî¤Î¡Ö¤À¤·¶ÌÆù¤Å¤Ä¤ß¤¦¤É¤ó¡×¤Ê¤É2¼ï¤¬2026Ç¯1·î14Æü(¿å)¤«¤éÅÐ¾ì¡£´ûÂ¸¥á¥Ë¥å¡¼¤È¹ç¤ï¤»¤Æ3¼ï¤Î¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¤À¤·´¬¤¶Ì»Ò¤ò¾Æ¤¾å¤²¤ë¡Ö¤À¤·¶ÌÆù¤Å¤Ä¤ß¤¦¤É¤ó¡×
¢£¤À¤·´¬¤¶Ì»Ò¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¤Ê¿·ºî
¿·ºî¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö¤À¤·¶ÌÆù¤Å¤Ä¤ß¤¦¤É¤ó¡×(ÊÂ890±ß¡¢Âç1080±ß¡¢ÆÀ1270±ß)¡£ÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é1¤Ä¤º¤ÄÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤ë¤À¤·´¬¤¶Ì»Ò¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Î¤¢¤ë°ìÇÕ¡£¤À¤·´¬¤¶Ì»Ò¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½2¸ÄÊ¬¤ÎÍñ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Çò¤À¤·¤Ë¤«¤¨¤·¤ò²Ã¤¨¤ÆÌ£ÉÕ¤±¡£
¤À¤·´¬¤¶Ì»Ò¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î·Ü¤ÈÆÚ¤Î¹ç¤ï¤»¤½¤Ü¤í¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¤È¤í¤Ã¤È¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¿©´¶¤Ç¤¸¤å¤ï¤Ã¤È¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¤À¤·¤ÎÉ÷Ì£¤¬¹¤¬¤ë¶Ì»Ò¾Æ¤¤È¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¹ç¤ï¤»¤½¤Ü¤í¤ÎÁêÀ¤¬È´·²¤Ç¡¢¤¦¤É¤ó¤äÇ»¸ü¤¢¤ó¤«¤±¤À¤·¤È°ì½ï¤Ë¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£µíÆù¤È·Ü¤ÈÆÚ¤Î¹ç¤ï¤»¤½¤Ü¤í¤ÇÆù¤Î»ÝÌ£¤òÌ£¤ï¤¦
´ÝµµÀ½麵¤Ç¤Ï¡¢Ê´¤«¤éÌÍ¤òÂÇ¤Ä¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤À¤·¤âÅ¹Æâ¤Ç¿ô»þ´Ö¤ª¤¤Ë°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Çò¤À¤·¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÍñ¤òÍÏ¤Æþ¤ì¤Æ¤Ä¤¯¤ë¶Ì»Ò¤¢¤ó¤«¤±¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖÆù¤¬¤µ¤Í¶Ì»Ò¤¢¤ó¤«¤±¤¦¤É¤ó¡×(ÊÂ840±ß¡¢Âç1030±ß¡¢ÆÀ1220±ß)¡£¾¯¤·´Å¤á¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿µíÆù¤È¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÇ»¸ü¤Ê¥¿¥ì¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿·Ü¤ÈÆÚ¤Î¹ç¤ï¤»¤½¤Ü¤í¤ò³øÈ´¤ÌÍ¤Ë¤Î¤»¡¢¿Ë¥·¥ç¥¦¥¬¤Î¿ÉÌ£¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶Ì»Ò¤¢¤ó¤«¤±¤Ï¡¢¹á¤ê¹â¤¤Çò¤À¤·¤ËÍÏ¤Íñ¤ò¿ô²ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÎ®¤·Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÀå¿¨¤ê¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤í¤ß¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç²¹¤«¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÍ¤Ï¿å¤ÇÄù¤á¤º¡¢³ø¤«¤é¤¢¤²¤¿³øÈ´¤ÌÍ¤ò»ÈÍÑ¡£ÌÍ¤ÎÉ½ÌÌ¤ËÌÓ±©Î©¤Á¤¬»Ä¤ë¤¿¤á¡¢¶Ì»Ò¤¢¤ó¤«¤±¤¬¤è¤¯Íí¤ß¡¢¤À¤·¤ÎÉ÷Ì£¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡£
¢£Åß¤ÎÄêÈÖ¡ª³û¤È¥Í¥®¤ÎÁêÀ¤Î¤è¤µ¤ò´®Ç½
¤¹¤Ç¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö³û¤Í¤®¤¦¤É¤ó¡×(ÊÂ920±ß¡¢Âç1100±ß¡¢ÆÀ1280±ß)¤â°ú¤Â³¤ÈÎÇä¡£¹ç³ûÆù¤Ï¥í¡¼¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥¹¥é¥¤¥¹¤Î¸ü¤ß¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢¼êÁá¤¯»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢´¨¤¤Åß¤³¤½´ÅÌ£¤¬Áý¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ëÇò¥Í¥®¡£¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤ÌÜ¤òÉÕ¤±¡¢¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤·¤âÆÃÊÌ¤Ç¡¢Çò¤À¤·¤ËÆÃÀ½¤«¤¨¤·¤ò¹ç¤»¡¢¹ç³ûÆù¤Î»é¤È»ÝÌ£¤ò²Ã¤¨¤¿ÆÃÀ½³û¤À¤·¡£¾Æ¥Í¥®¡¢¹ç³ûÆù¤Î»ÝÌ£¡¢ÆÃÀ½³û¤À¤·¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÌÍ¤ËÍí¤á¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤ò¥Õ¡¼¥Õ¡¼¤·¤Ê¤¬¤é¤¹¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Åß¤Î¤¦¤É¤ó¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ÎÂé¸ïÌ£¡£º£¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤Åß¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÂÎ¤Î¿Ä¤«¤é²¹¤Þ¤í¤¦¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2026Ç¯1·î14Æü(¿å)¤è¤ê¡Ö³û¤Í¤®¤¦¤É¤ó¡×¤Î(Âç)¤È(ÆÀ)¤Î²Á³Ê¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ3·î¾å½Ü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä¡£ÈÎÇä¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈÎÇä³«»Ï¡¦½ªÎ»»þ´ü¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¼è¤ê°·¤¤¾¦ÉÊ¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖÆù¤¬¤µ¤Í¶Ì»Ò¤¢¤ó¤«¤±¤¦¤É¤ó¡×¡Ö³û¤Í¤®¤¦¤É¤ó¡×¤Ï»ý¤Áµ¢¤ê²Ä¡£¡Ö¤À¤·¶ÌÆù¤Å¤Ä¤ß¤¦¤É¤ó¡×¤Ï»ý¤Áµ¢¤êÉÔ²Ä¡£»ý¤Áµ¢¤ê¤ÏÍÆ´ïÂå¤È¤·¤ÆÊÌÅÓ1ÇÕ50±ß¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
