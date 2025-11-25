ザ･リッツ･カールトン大阪のアフタヌーンブッフェでクリスマス気分を先取り♡

ザ･リッツ･カールトン大阪にあるイタリア料理｢スプレンディード｣では、2025年11月15日(土)～ 12月25日(木)までアフタヌーンブッフェ｢スパークリングシンフォニー｣が開催中です。全18種のスイーツとイタリア料理ならではの多彩なセイヴォリー10種が登場します。取材してきたましたので、紹介します。

気分はクリスマス

今回のアフタヌーンブッフェ｢スパークリングシンフォニー｣では、クリスマスらしいスイーツやセイヴォリーが楽しめます。

クリスマスの装飾もすてきです。さっそくおすすめのスイーツを紹介します。

クリスマスカラーの｢ヌガーケーキとピスタチオホイップクリーム｣。ヌガーがおいしい!

(写真左上から時計回り)｢みかんパンナコッタと抹茶クッキー｣、｢ミルクチョコレートムースケーキ｣、リースのトッピングがクリスマスらしい｢チョコレートと柚子クリームシュー｣、星のトッピングがかわいい｢バタースコッチケーキと柚子ソース｣。

濃厚な味わいの｢ガトーオペラ｣。

まるで煙突に入っていくサンタクロースがおもしろい｢バニラ風味ピスタチオモンブラン｣。

｢エッグノッグボールとキャラメルゼリー｣では、欧米では定番のクリスマスドリンク エッグノッグが使われているそうです。

ストロベリーが印象的な｢クリームチーズムースとストロベリーソース｣。

甘酸っぱい味わいの｢ラズベリーケーキとライムクリーム｣。

ホールケーキもあります。

(写真左上から時計回り)｢トロペジェンヌ風味シュトーレン｣、クリスマスらしいトッピングがかわいい｢ピーカンナッツ風味フラン｣、ドイツ発祥のチョコレートとチェリーのケーキ｢フォレノワール｣、お好みで抹茶ホイップクリームを添えて楽しむ｢トラベルケーキと抹茶ホイップクリーム｣。

スパイス香るチョコレートファウンテン

チョコレートファウンテンでは、クリスマス気分を盛り上げるスパイスブレッド風味のミルクチョコレートが使われています。スパイス香るチョコレートは、特別感があります。フルーツやオリジナルスイーツをチョコレートファウンテンにディップして楽しんでくださいね。

ライブデザート では、｢ピスタチオクリームとストロベリーゼリーのクリスマスリース｣を目の前で仕上げてくれます。クリスマスらしいトッピングで華やかですね。

クリスマスらしいセイヴォリー

イタリア料理｢スプレンディード｣ 料理長 青嶋 誠之によるセイヴォリーがいただけます。

クリスマスらしいメニューの｢ローストチキン｣には、｢ローストキチン ポルチーニとパルメザンのクリーミーソース｣をかけるとよりおいしくなります。｢バターライス｣にかけるのもおすすめです。

｢スモークサーモンとリコッタチーズのパンケーキ｣、｢鴨のスモーク 林檎と根セロリのサラダ｣

｢スモークサーモンとリコッタチーズのパンケーキ｣は、クリスマスカラーでかわいいです。

魚介のうま味がスイーツの合間のお口直しにおすすめの｢魚介のトマトソース トロットレパスタ｣。他にも、｢トリュフ風味ホタテと蕪のポタージュ｣は、トリュフの香りで身体が温まりました。

ドリンクでは、ザ･リッツ･カールトン大阪オリジナルブレンドティー、コーヒー、カフェラテなどがお好きなだけ楽しめます。

いかがでしたか。

シェフの想いが１つ１つのスイーツやセイヴォリーに込められたアフタヌーンブッフェ｢スパークリングシンフォニー｣。ぜひ、クリスマスの季節にすてきな時間をすごしてくださいね。

アフタヌーンブッフェ｢スパークリングシンフォニー｣

期間:2025年11月15日(土)～ 12月25日(木)

時間:14:30～17:00(90分制、最終入店15:30)

価格:平日 大人 6,800 円(税込) 子供 3,400 円(税込)、土日祝･12月22日(月)～25日(木) 大人 7,400 円(税込) 子供 3,700 円(税込)

※お子様は 6歳～12歳、未就学のお子様は無料です。

取材協力/ザ･リッツ･カールトン大阪