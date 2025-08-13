黒ワンピース1枚を「あの手この手で可愛く着回す」テクニック





「どこまでも着回せる」 黒キャミワンピースの選び方・使い方

そのまま着てももの足りなさを感じさせず、着てみたいアイテムも許容してくれる黒ワンピース。のちのちまで高い満足感が持続する選び方と、その使い方を着回しでシミュレーション。







黒の余韻を残すIラインシルエット

最も使えるのは涼しく着られて羽織りモノとの相性もいいキャミタイプ。立てばIライン、動くとややフレアに広がるどっちつかずなシルエット。ドレッシー手前のひかえめな光沢が、あらゆるシーンにフィット。正面はスクエアネック、背面はVネックの２WAYでも着られる。

爽快なパイル地ストライプで黒を表情豊かに

ピンクストライプのトートバッグと、パンツを同色同柄でリンク。バッグは大きめ、パンツは小さめ。このストライプの分量がポイント。うるさくならずに上品にまとまる。 黒キャミソールワンピース／ノーブル（ノーブル 有楽町マルイ店） 白×ピンクストライプパンツ／BONGUSTA（THIRD MAGAZINE） バッグ／BONGUSTA（エディット フォー ルル）







＋サテントップスを重ねてドレッシーに

気張らずに、程よい緊張感をもたらすサテン素材のトップス。エレガントな素材は甘い色ではなく、媚びないカーキでハンサムに。 黒ワンピースは着まわし。 カーキトップス／ソブ（フィルム）







