普通のノースリとはココが違う「着やせノースリ」の選び方





ノースリーブで「華奢見えの視覚効果」

「ただそでがない」だけでなく、腕を華奢見せするそでの長さや「ぴったりもせず・ゆるすぎもしない」、スタイルUPやカバーにもいい効果をもたらす「隠れる部分」があるノースリーブ。







二の腕が隠れる半そで未満のゆったりとしたそで

白ベルトニット／MANOF インナーを気にする必要のない、しっかりとした編み地の白ニット。ルーズなシルエットながら、サイドのリブディテールとベルトが効いて、単調になりがちな白も表情豊かに。リラックスした着心地と、きちんと感を両立させた優秀な一枚。広めのアームホールも、腕の華奢見せ効果にひと役。







ゴージャスなラメをタンク型でドレスダウン

ラメニットトップス／オブリオ 胸元が詰まってなく、肌が見えることで「腕だけ出てる感」を中和する視覚効果。ラメニットの華やかさを、カジュアルなタンクトップシルエットで程よく和らげて。







ハリを持たせたなびかないAライン

ベージュフリルブラウス／#Newans（オンワード樫山 お客様相談室） すそに向けてゆるやかに広がるAライン＋すそにボリューム感のあるデザインで目線を下に。＋胸元の肌見せの視覚効果も相まって腕を細く見せる視覚効果。シャリ感のある素材でシワになりにくく、立体的なフレア形状をいつでもキープ。すそを１周するフリルの甘さを鋭いVネックで鎮静。







