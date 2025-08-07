¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ö¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÎÅ´Â§¡×¤¿¤Ã¤¿2¿§¤Ç¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¸«¤¨¤ë¡×ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»Êý
¥ï¡¼¥É¥í¡¼¥Ö¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¿È¶á¤Ê£²¿§¡ÈÇò¤È¹õ¡É¡£°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¤±¤É¡¢Ã¸Çò¤µ¤æ¤¨¡¢¤È¤â¤¹¤ì¤ÐÃÏÌ£¤Ê¤À¤±¡¢¥¥ì¥¤¤Ê¤À¤±¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤Ç¡¢GISELe¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤È¤¯¤ËÂ¿¤¯¤ÎÇò¹õ´ë²è¤ò¼ê¤¬¤±¤ë´äÅÄ¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¤Õ¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤äÃåÊý¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
(¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦´äÅÄËê»Ò¤µ¤ó)¡¡½÷¤é¤·¤µ¤È¥â¡¼¥É´¶¤òMIX¤·¤¿¥¥ì¥¤¤á¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÄêÉ¾¤¢¤ê¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î¥â¥Î¥È¡¼¥ó´ë²è¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¼«¿È¤Ï¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥é¥¤¥¯¤ÊÊÁÊª¤ò¤È¤êÆþ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤âÂç¹¥¤¡£
¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¹õ¾®Êª¤Î¿ô¡¹¡×
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÎÄ´À°Ìò¤È¤·¤Æ¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤¤¤¤¹õ¾®Êª¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ø¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¡Ö¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¹õ¾®Êª¤Î»È¤¤Êý¤äÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»Êý¤ò¤¹þ¤ß¡£
¡ÖI¥é¥¤¥ó¤ò¶¯¤á¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥À¡¼¡×
¡Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥À¡¼¤â½Ä¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¤¦¤¨¡¢¥È¥é¥Ã¥É¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤É¤¦Å¾¤ó¤Ç¤âÉÊ¤¬½Ð¤ë¤Î¤ÇÊØÍø¡£¹õ¤ÏÇò¤è¤ê¤â½Å¤ß¤¬¤¢¤ë¤Ö¤ó¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇò¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¹õ¤ò¾®¤µ¤¯¤È¤êÆþ¤ì¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬µ¤Ê¬¤Ç¤¹¡×¡Ê´äÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÄù¤á¤ÆÎ®¤¹¥ì¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¥Ö¡¼¥Ä¡×
¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¥Ö¡¼¥Ä¤¬¤º¤Ã¤È¹¥¤¡£¤Ä¤ÞÀè¤«¤éÂ¼ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ»ëÀþ¤¬¾å¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¥Ö¡¼¥Ä¢ª¥Ù¥ë¥È¢ª¥·¥¢¡¼T¥·¥ã¥Ä¤Ë»Å¹þ¤ó¤À¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ø¤È¡¢Á´ÂÎ¤ò¾®¤µ¤Ê¹õ¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê´äÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¹õ¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤ÆÇò¤òÃå¤ë¡×
¥Ø¥¢¥¿¡¼¥Ð¥ó¤ä¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ò»È¤Ã¤Æ¾åÈ¾¿È¤Ë¤â¹õ¤ò»¶¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Çò¥È¥Ã¥×¥¹¤È¹õ¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¾å²¼¤ÎÅÓÀÚ¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ª¤«¤±¤·¤¿¥Ð¥Ã¥°¤Î¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Ï¡¢»ëÀþ¤ò½Ä¤ËÎ®¤¹¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¡£
¡Ê´ÊÃ±¤À¤±¤Éº¹¤¬¤Ä¤¯¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
