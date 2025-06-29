¡Ú¼ÂÏÃ¡Û¡ÖÎ¾¿Æ¤ÏÌµ¿¦¡×¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢1000Ëü±ßÃù¤á¤¿¤éÉÂ¤ó¤À¡Ä¥¢¥é¥µ¡¼½÷À¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¿ÍÀ¸¤Î¿¿¼Â¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÆÉ¤à
À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¡¢Î¾¿Æ¤ÏÌµ¿¦¡£25ºÐ¤Ç»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿1000Ëü±ß¤ÎÃù¶â¤òÃ£À®¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹¬¤»¤È¤ÏÄø±ó¤¤¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡£¥¢¥é¥µ¡¼½÷À¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î¹¬¤»¤ò¹Í¤¨¤ëÎë²ê¤È¤í¤µ¤ó¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø1000Ëü±ßÃù¤á¤¿¤±¤ÉÉÂ¤ó¤ÀÏÃ¡Ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢£1000Ëü±ßÃù¤á¤Æ¤â¹¬¤»¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©ÉÂ¤ó¤ÀÆü¡¹¤«¤é¤Î²óÉü¤ÈÈ¯¸«
ºî¼Ô¤ÎÎë²ê¤È¤í¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡Ù¤È¡Ø¤ª¶â¡Ù¤ÎÎ¾Î©¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢¸½ºß¤Ï¡ÖÀÎ¤è¤ê¾å¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¡Ö·Ð¸³¡¦¼«¸ÊÅê»ñ¤Ë¤Ï¤ª¶â¤ò¥±¥Á¤é¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯À¸³è¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µÕ¤Ë¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥±¥Á¤À¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑ²½¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
º£¸å¤Î»Å»ö¤È¤ª¶â¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¤¤¤Ä¤«¡Ä¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤È°ìÀ¸¹ÔÆ°¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¹ÔÆ°¤·¤è¤¦¤È¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãù¶â¤â¡Ø¤¤¤Ä¤«¡Ù¤Î¤¿¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ë¶ÉÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡Øº£¡Ù¤À¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¸½ºß¤Î¹ÔÆ°»Ø¿Ë¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
ËÜºî¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÈÉÁ¤¯¤Î¤¬¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡ÉÂÎ¸³¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖµÙ¿¦»þÂå¤Î¤³¤È¤òÉÁ¤¯¤Î¤ÏÌ¤¤À¤Ë¤·¤ó¤É¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£´°Á´²óÉü¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤À¤ÈºÆÇ§¼±¤·¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£
ÆÉ¼Ô¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤ä´¶ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÎÊý¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎDM¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ªÊÖ¤·¤Ç¤¤º¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤«³§¤µ¤óµÙ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡Ä¡Ä¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢ÆÉ¼Ô¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£À½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£