¤¤¤¤¥Ö¡¼¥Ä¤Ï¡Ö¤Ä¤ÞÀè¤ÇÊ¬¤«¤ë¡× ¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÍú¤²ó¤»¤ë¡Ö¤È¤¯¤Ë¤¤¤¤¡×¹õ¥·¥ç¡¼¥È¥Ö¡¼¥Ä
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¥Ö¡¼¥Ä¤À¤«¤é¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯1Â¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¡£¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¿§¡á¡Ö¹õ¡×¤ÎÃæ¤ÇÊâ¤¤ä¤¹¤¤¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤ë¤Ê¤É¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶¡×¤Ï¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³¤Î¤¢¤ë¿·Ì¾ÉÊ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¢¨¡Ê¡¡¡ËÆâ¤Î¿ô»ú¤Ï¥Ò¡¼¥ë¤Î¹â¤µ¤ÇÃ±°Ì¤Ïcm¤Ç¤¹¡£
ËüÇ½¤Ê¹õ¤Ï¡Ö¤Ä¤ÞÀè¤Ç¤ï¤«¤ë¡×¥Ò¡¼¥ëÂÀ¤á¤Î¥¹¥¯¥¨¥¢¥È¥¥
¹ç¤ï¤»¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¡¢ÂÐ±þÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ç1Â¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¹õ¤Î¥¹¥¯¥¨¥¢¥È¥¥¡£¤½¤·¤Æ¥Ö¡¼¥ÄÁ´ÂÎ¤ÏºÙÄ¹¤¯¡¢¥Ò¡¼¥ë¤Ï°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¥Á¥ã¥ó¥¡¼¥Ò¡¼¥ë¤ò¡£
1_¤É¤ó¤Ê¥Ü¥È¥à¤Ë¤â¹¥ÁêÀ¤Ê¡Ö¤Ä¤ÞÀè¶¹¤á¤Î¥¹¥¯¥¨¥¢¡×
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¤Ä¤ÞÀè¤ÎÉý¡×¡£¤½¤ÎÉý¤¬¹¤¹¤®¤º¡¦¶¹¤¹¤®¤Ê¤¤¤Ä¤ÞÀè¤Î·Á¤¬¡¢Éþ¤È¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤¤Î¡Ö¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¡×¤òËÉ»ß¡£
2_ºÙ¤¤µÓÀþ¤òÂ¥¤¹¡Ö²£Éý¤ÏºÙ¤á¡×
¤É¤ó¤ÊÉþ¤òÃå¤ë¤È¤¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤¡£ÂÉý¤Î¶¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤é¡¢¥Ò¡¼¥ë¤ÎÍÌµ¤ä¹â¤µ¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¸«¤¿ÌÜ¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë
3_°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëÂÀ¤á¤Î¥Ò¡¼¥ë
¥Ò¡¼¥ë¤Ë¹â¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢Êâ¤¤ä¤¹¤¯Èè¤ì¤Ë¤¯¤¤¡£¥¹¥«¡¼¥È¤ä¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î´Å¤µ¤âÄø¤è¤¯¤ª¤µ¤¨¤é¤ì¤ë¡¢°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¥Á¥ã¥ó¥¡¼¥Ò¡¼¥ë¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
ºÙ¿È¤À¤±¤É¡ÖÍú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¥é¥¯¤Ê¡×¥Ö¡¼¥Ä
ËüÇ½¤ÊºÙ¿È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ö¡¼¥Ä¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤Æ¸«¤¨¤ë°ìÊý¤ÇÄù¤á¤Ä¤±¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÅÀ¤â¤Ê¤¤¡¢¥½¥Õ¥È¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤ä¿½ÌÀ¤ò»ý¤¿¤»¤¿¿·Ì¾ÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£
·¤²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È
¥é¥¦¥ó¥É¥È¥¥¥Ö¡¼¥Ä¡Ê4.5¡Ë¡¿¥×¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¡ÊF.E.N.¡Ë¡¡¤Ï¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÂ¤È°ìÂÎ²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¿½ÌÀ¤Î¹â¤¤¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÁÇºà¤¬¿´ÃÏ¤¤¤¤¡£
°ãÏÂ´¶¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¡Ö¥¹¥¨¡¼¥É¤ÇºÙÄ¹¤¤·Á¡×
¥Ü¥È¥à¤Î¼Á´¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Èù¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¥ì¥¶¡¼¥·¥å¡¼¥º¤À¤È°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¡£µ¯ÌÓ´¶¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤Î¥¹¥¨¡¼¥É¤Ê¤é¡¢¥Ü¥È¥à¤â¥Æ¥¤¥¹¥È¤â¥·¡¼¥ó¤â¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ð¤º¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
¥â¡¼¥É¤Ë´ó¤»¤ë¥ï¥¤¥É¤ÊÅûÉý
¥¹¥¨¡¼¥É¥Ö¡¼¥Ä¡Ê6.5¡Ë¡¿¥Í¥Ö¥í¡¼¥Ë¡¡¥¹¥¨¡¼¥ÉÆÃÍ¤Î¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥Ý¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥É¥È¥¥¤Î±Ô¤µ¤â¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Éý¹¤ÎÅû¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤â¡£
¡Ê¥Ö¡¼¥Ä¤Î¥×¥é¥¤¥¹¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ø¡Ë
¢ä¡ÚÁ´24Â¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼Èþ·Á¤Ê¥·¥ç¡¼¥È¥Ö¡¼¥Ä¤Î°ìÍ÷¤Ø¡Û¡ÖÊâ¤¤ä¤¹¤¤¡¦Íú¤²ó¤»¤ë¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤è¤¯¸«¤¨¤ë¡×¤É¤ó¤Ê¥Ü¥È¥à¤Ë¤â¹ç¤¦Ì¾ÉÊ