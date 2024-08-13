¡Ö¥ê¥×¥È¥ó Ä¶ÁÖ²÷¥ß¥ó¥È¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡×Á´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¡¢ÁÖ²÷´¶°î¤ì¤ë¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼
»æ¥Ñ¥Ã¥¯¥É¥ê¥ó¥¯¡Ö¥ê¥×¥È¥ó Ä¶ÁÖ²÷¥ß¥ó¥È¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡×¤¬¡¢2024Ç¯8·î20Æü(²Ð)¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
ÆÍ¤È´¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÁÖ²÷´¶¤ò³Ú¤·¤à¡È¥ß¥ó¥È¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡É
¡Ö¥ê¥×¥È¥ó Ä¶ÁÖ²÷¥ß¥ó¥È¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡×¤Ï¡¢¿¹±ÊÆý¶È¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¥ê¥×¥È¥ó»æ¥Ñ¥Ã¥¯¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡¢È¯Çä40Ç¯¤òµÇ°¤·¤¿Âè2ÃÆ¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¡£ÆÍ¤È´¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÁÖ²÷´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥ß¥ó¥È¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤À¡£
¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥×¥È¥ó»æ¥Ñ¥Ã¥¯¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÄêÈÖ¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡£¤½¤³¤Ë¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¡Ö¥Ú¥Ñ¡¼¥ß¥ó¥È¥¨¥¥¹¡×¤È¡¢ÎäÎÃ´¶¤¬Ä¹»ý¤Á¤¹¤ë»ýÂ³ÀÁÇºà¡Ö¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡×¤ò²Ã¤¨¡¢½ë¤¤²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û
¡Ö¥ê¥×¥È¥ó Ä¶ÁÖ²÷¥ß¥ó¥È¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡×184±ß
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯8·î20Æü(²Ð) ¢¨´ü´Ö¸ÂÄê
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢ÎÌÈÎÅ¹ ¢¨²Æì½ü¤¯
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡Û¡Ö¥ê¥×¥È¥ó Ä¶ÁÖ²÷¥ß¥ó¥È¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡×Á´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¡¢ÁÖ²÷´¶°î¤ì¤ë¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼