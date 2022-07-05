²Æ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª¥Ïー¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¿·ºî¥ì¥Ó¥åー¤ò¤ªÆÏ¤±
¥¢¥í¥Ï～¡ª¤É¤¦¤ä¤éÁá¤¯¤âÇß±«ÌÀ¤±¤ÎÍÍ»Ò¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï²ÆËÜÈÖ¡ª¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¤·¤é¡£
¡ÊËèÇ¯¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡Ëº£Ç¯¤Î²Æ¤ÏÌÔ½ë¡ª¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤·¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÎä¤¿¤¤¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤è¤Í¡£
²Æ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê2¤Ä¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー
6·î28Æü¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¤µ¤ì¤¿¥Ïー¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤Î¿·¥Õ¥ìー¥Ðー2¼ï¤Ï¡¢²Æ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤ï¡£
ÁÇºà¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¡¢Ç»¸ü¤Ê¤Î¤Ë¡¢¸åÌ£¤¹¤Ã¤¤ê¤ÎËÜ³ÊÅª¥¸¥§¥éー¥È¤Ê¤Î¡£
¥³¥¯¤ò´¶¤¸¤ë¡Ú¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡õ¥ß¥ë¥¯¡Û
¡Ú¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡õ¥ß¥ë¥¯¡Û¤Ï¡¢¥ß¥ë¥¯ËÜÍè¤Î´Å¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢±£¤·Ì£¤Ë²Ã¤¨¤¿¤ª±ö¤¬¸åÌ£¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¡£¤â¤¦¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ë¥íー¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Ï¡¢¥Õ¥ï¥Ã¤È¹¤¬¤ë¹á¤Ð¤·¤µ¤ÈË¤«¤Ê¥³¥¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥Ð¥Ë¥é¤ÈÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¡£Ç»¸ü¥Ð¥Ë¥é¤¬ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤ï
ÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤Î¡Ú¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ù¥êー¡õ¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¡Û
¥³¥¯¤Î¤¢¤ëËÌ³¤Æ»»º¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤Ë¥ì¥â¥ó²Ì½Á¤ò²Ã¤¨¡¢Ç»¸ü¤Ê¤¬¤é¤â¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤Î¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤Ë¡¢ìÔÂô¤Ë¤â5¼ï¤Î¥Ù¥êー¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿²Ì¼Â´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ£¤ï¤¤¤ÈÄø¤è¤¤»ÀÌ£¤¬ÉÂ¤ß¤Ä¤¤Ë¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¿§¹ç¤¤¤â¤È¤Ã¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¡£¿§Ì£¤â¥«¥é¥Õ¥ë¡ª
¿·¤·¤¤Äó°Æ¡Ú¤°¤ë¤°¤ë ¤Í¤ê¿©¤Ù¡Û
¸ÄÀË¤«¤Ê2¤Ä¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤¬ÎÙ¤ê¹ç¤¦¡Ú¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡õ¥ß¥ë¥¯¡Û¡¢¡Ú¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ù¥êー¡õ¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¡Û¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤òÌ£¤ï¤¤¡¢º£ÅÙ¤Ï2¤Ä¤òÆ±»þ¤Ë¥¹¥×ー¥ó¤Ç¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê¤°¤ë¤°¤ë¤Èº®¤¼¤Æ¤Í¤ê¿©¤Ù¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£°ã¤Ã¤¿Ì£¤¬³Ú¤·¤á¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥ê¥Ôー¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£
°ìµ¤¤Ë2¤Ä¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï...
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ù¥êー¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤¬½ë¤µ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¤È»×¤¦¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤ï¡£
¤³¤Î²Æ¤Ë¤¼¤Ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¥Ïー¥²¥ó¿·ºî¤è¡ª
keisui
¥é¥¤¥¿ー¡¦¥Õー¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥µー
PR¤òËÜ¶È¤Ë¡¢¥¨¥Ç¥£¥¿ー¶È¤â¤³¤Ê¤¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Î¥Þ¥É¡£Å¹ÊÞ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤ª¤Ç¤ó²°¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¾Æ¤Ä»²°¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ë¤â·È¤ï¤ê¡¢¥Õー¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ¤Î¸ª½ñ¤¤â»ý¤Ä¡£¡Ú¤Û¤ÜËèÆü¹¹¿·Ãæ¡ÛInstagram @keisui