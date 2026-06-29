【とり鉄】焼き鳥「とりもも串」が88円に！対象メニュー半額の「とり鉄創業祭」開催中《7月2日まで》

焼き鳥ダイニング「とり鉄」は、2026年6月29日から7月2日までの4日間「とり鉄創業祭」を開催しています。

半額になる焼き鳥メニューは6つ

串焼きを中心に様々な鳥創作料理を楽しめる「とり鉄」が、この6月に創業26周年を迎えたことを祝して、感謝の創業祭を開催。

定番の「とりもも串」や、ジューシーな「特製つくね串」、人気の「白どんぐり串」など、とり鉄自慢の串焼き6品が半額、1本88円〜という特別価格でお得に楽しめます。

対象商品は以下の通りです。

・とりもも串：通常価格176円→串半額フェア価格88円

・特製つくね串：通常価格242円→串半額フェア価格121円

・皮串：通常価格176円→串半額フェア価格88円

・砂肝串：通常価格176円→串半額フェア価格88円

・オクラ串：通常価格198円→串半額フェア価格99円

・白どんぐり串：通常価格220円→串半額フェア価格110円

店内飲食のみの特別価格で、テイクアウトは対象外です。一部地域および店舗によって未実施の場合や、価格が異なる場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部