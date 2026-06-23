セブン-イレブンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。今回は、2026年6月23日時点で発表されているキャンペーンを紹介します。増量パッケージやホットもお得の対象「1個買うと1個もらえる」キャンペーン6月23日から29日まで実施中の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは2つ。1つめの対象商品は、UCC「BLACK無糖 コーヒー」（185g）と「BLACK無糖 黒の余韻」（275g）です。どちらか1本