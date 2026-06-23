【セブン】おにぎり2個買うと飲料が実質無料に！6月23日開始の「1個買うと1個もらえる」などお得企画まとめ。
セブン-イレブンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。
今回は、2026年6月23日時点で発表されているキャンペーンを紹介します。
増量パッケージやホットもお得の対象
「1個買うと1個もらえる」キャンペーン
6月23日から29日まで実施中の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは2つ。
1つめの対象商品は、UCC「BLACK無糖 コーヒー」（185g）と「BLACK無糖 黒の余韻」（275g）です。
どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。
なお、購入・引換ともにホットも対象です。
2つめの対象商品は、アサヒ「ドデカミンBIG」（600ml）です。
1本購入すると、「三ツ矢サイダー」（500ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。
なお、「三ツ矢サイダー」は増量パッケージも対象です。
引換期間は、どちらも6月30日から7月13日まで。
アプリ会員限定で毎日届くクーポンも【飲料が実質無料】
6月22日から26日までの期間、対象のおにぎり2個とドリンク1本をセットで購入すると、購入した対象のドリンク1本が実質無料になるキャンペーンを実施しています。
対象のおにぎりは、「銀しゃりむすび」の「焼しゃけ」「ツナマヨネーズ」など。冷凍ケース内のおにぎりや寿司（おにぎり型の寿司を除く）は対象外です。
また、複数個入りのパックおにぎりは1個扱いになります。
対象の飲料は以下の通り。
●NOPE（600ml）
●ヘルシア うまみ緑茶（500ml）
●お〜いお茶 濃い茶（600ml）
●カルピスウォーター（500ml）
●綾鷹（950ml）
6月22日から7月5日までの期間、セブン-イレブンアプリ会員限定で対象の日清「どん兵衛」または「焼そばU.F.O.」に使える50円引きクーポンが毎日届きます。
対象商品は以下の通り。
●日清のどん兵衛 特盛きつねうどん
●日清のどん兵衛 特盛天ぷらそば
●日清のどん兵衛 特盛鬼かき揚げうどん
●日清焼そばU.F.O. 大盛
●日清焼そばU.F.O. 爆盛バーレル
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ