【セブン】おにぎり2個買うと飲料が実質無料に！6月23日開始の「1個買うと1個もらえる」などお得企画まとめ。

セブン-イレブンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。

今回は、2026年6月23日時点で発表されているキャンペーンを紹介します。

増量パッケージやホットもお得の対象

「1個買うと1個もらえる」キャンペーン

6月23日から29日まで実施中の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは2つ。

1つめの対象商品は、UCC「BLACK無糖 コーヒー」（185g）と「BLACK無糖 黒の余韻」（275g）です。

どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、購入・引換ともにホットも対象です。

2つめの対象商品は、アサヒ「ドデカミンBIG」（600ml）です。

1本購入すると、「三ツ矢サイダー」（500ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、「三ツ矢サイダー」は増量パッケージも対象です。

引換期間は、どちらも6月30日から7月13日まで。

アプリ会員限定で毎日届くクーポンも

【飲料が実質無料】

6月22日から26日までの期間、対象のおにぎり2個とドリンク1本をセットで購入すると、購入した対象のドリンク1本が実質無料になるキャンペーンを実施しています。

対象のおにぎりは、「銀しゃりむすび」の「焼しゃけ」「ツナマヨネーズ」など。冷凍ケース内のおにぎりや寿司（おにぎり型の寿司を除く）は対象外です。

また、複数個入りのパックおにぎりは1個扱いになります。

対象の飲料は以下の通り。

●NOPE（600ml）

●ヘルシア うまみ緑茶（500ml）

●お〜いお茶 濃い茶（600ml）

●カルピスウォーター（500ml）

●綾鷹（950ml）

【カップ麺50円引き】

6月22日から7月5日までの期間、セブン-イレブンアプリ会員限定で対象の日清「どん兵衛」または「焼そばU.F.O.」に使える50円引きクーポンが毎日届きます。

対象商品は以下の通り。

●日清のどん兵衛 特盛きつねうどん

●日清のどん兵衛 特盛天ぷらそば

●日清のどん兵衛 特盛鬼かき揚げうどん

●日清焼そばU.F.O. 大盛

●日清焼そばU.F.O. 爆盛バーレル

クーポン利用期間は配信日を含む2日間です。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ