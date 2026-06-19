peace putは6月18日、自由が丘エリアのすずかけ通りにて、生ドーナツ専門店「I’m donut？」、ベーカリーカフェ「daco」、ハンドクラフトバーガーショップ「Neo Nice Burger」の3ブランドによる複合店をオープンしました。■各店で限定新商品も提供新店舗では、1階に約35種類のドーナツが揃う「I’m donut？」と、全14種類のバーガーを提供する「Neo Nice Burger」を展開し、ウッドデッキ調のテラス席を配置。1階フロア