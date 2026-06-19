自由が丘で話題のグルメを一度に楽しめる。「I’m donut？」など3ブランドの複合店がオープン！

peace putは6月18日、自由が丘エリアのすずかけ通りにて、生ドーナツ専門店「I’m donut？」、ベーカリーカフェ「daco」、ハンドクラフトバーガーショップ「Neo Nice Burger」の3ブランドによる複合店をオープンしました。

■各店で限定新商品も提供

新店舗では、1階に約35種類のドーナツが揃う「I’m donut？」と、全14種類のバーガーを提供する「Neo Nice Burger」を展開し、ウッドデッキ調のテラス席を配置。1階フロアから地下1階には「daco」のイートインスペースへと繋がる立体的な空間デザインを施しています。

「I’m donut？」では、ハートの形をしたドーナツ「エンジェルクリーム」、「Neo Nice Burger」では「夏野菜のラタトゥイユチーズバーガー」といった限定新作メニューを販売します。

「daco」では、約40種類のパンと約25種類のドリンクを取り揃えるほか、ドイツ生地のナポリバンズを使用した限定新商品「ナポリ 卵サンド」と「ナポリ タンドリー照り焼きサンド」を販売。

さらに、今後のグループ各店への展開を予定している新開発のオリジナルコーヒーブレンド「dacoブレンド」の提供も開始します。

ぜひこの機会に、自由が丘に誕生した新スポットで、限定ドーナツやバーガー、焼きたてパンを堪能してみてはいかがでしょうか。

■店舗概要

店舗名：I’m donut？／daco／Neo Nice Burger 自由が丘すずかけ通り

住所：東京都目黒区自由が丘1-4-10 1階・地下1階

営業時間：10:00〜19:00（L.O.18:30）

定休日：不定休

席数：130席（テラス席を含む）

※「daco」は正しくはoの上に長音記号がつく

（フォルサ）