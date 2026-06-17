【スタバ新作】「ピーチ ＆ ピーチミルク フラペチーノ」など3種登場 果肉入りで芳醇に香る贅沢な味わい
【モデルプレス＝2026/06/17】スターバックスから、桃を贅沢に使った新作ビバレッジ「ピーチ ＆ ピーチミルク フラペチーノ」「チラックス ソーダ ピーチ」「クラフト ジューシー ピーチティー」が6月24日より登場する。
【写真】スタバ新作は桃のビバレッジ3種
むしっとした暑さの中で、その日の気分やシーンに合わせて心地よい一杯を選べる桃づくしの夏がスタートする。「ピーチ ＆ ピーチミルク フラペチーノ」は、とろけるピーチ果肉になめらかなピーチミルクをあわせた一杯。2015年の初登場以来、ピーチテイストのフラペチーノは夏の訪れを感じさせる定番フレーバーとして親しまれており、今年は白桃ならではのフルーティーな香りとやさしい甘みが心地よく広がり、暑い季節にも楽しみやすい味わいに仕上がっている。ホワイトモカフレーバーシロップやシトラス果肉を追加し、自分好みにカスタマイズするのもおすすめ。
昨年より展開し好評を得ている「チラックス ソーダ」シリーズのピーチフレーバーとして「チラックス ソーダ ピーチ」が登場。シュワッとはじけるソーダとジューシーなピーチ果肉により、リフレッシュ感がありつつ華やかに香り、リラックスなひとときを演出する。専用に開発したグリーンシトラスの香りに炭酸とジューシーなピーチの甘みを重ねることで、軽やかな飲み心地に仕上げた。シトラス果肉を追加するカスタマイズにより、さらに贅沢感のあるすっきりとした桃の味わいを堪能できる。
昨年の登場以降、果肉の贅沢感とすっきりとした味わいが好評だった「クラフト ジューシー ピーチティー」が今年も登場。ごろっと入った満足感のある果肉とキレのあるブラックティーで、すっきりと洗練された味わいを楽しめる大人のティービバレッジだ。ピーチシロップにブラックティーを合わせたボディは、軽い飲み心地の中にやさしい甘みと華やかな香りをもたらし、底に満たしたごろごろとしたピーチの果肉と重なることで満足感のある味わいとなっている。果肉の量は今回登場する3種のビバレッジの中で最大量で、ピーチそのものを味わうような贅沢な果実感を楽しめる。
また白桃と、相性の良いアールグレイのムースをあわせた「白桃＆アールグレイタルト」が同日より登場。どこを食べても白桃のジューシーな甘みを感じられ、まるで果実を頬張っているかのような満足感を味わうことができる。（modelpress編集部）
「ピーチ ＆ ピーチミルク フラペチーノ（R）」Tallサイズのみ
持ち帰りの場合：707円 店内利用の場合：720円
・「チラックス ソーダ ピーチ」
持ち帰りの場合：Tall 579円／Grande 624円／Venti 668円
店内利用の場合：Tall 590円／Grande 635円／Venti 680円
・「クラフト ジューシー ピーチティー」
持ち帰りの場合：Tall 618円／Grande 663円／Venti 707円
店内利用の場合：Tall 630円／Grande 675円／Venti 720円
・「白桃＆アールグレイタルト」
持ち帰りの場合：570円 店内利用の場合：580円
販売期間：2026年6月24日（水）〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある
取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
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【写真】スタバ新作は桃のビバレッジ3種
◆桃を贅沢に味わう3スタイル
むしっとした暑さの中で、その日の気分やシーンに合わせて心地よい一杯を選べる桃づくしの夏がスタートする。「ピーチ ＆ ピーチミルク フラペチーノ」は、とろけるピーチ果肉になめらかなピーチミルクをあわせた一杯。2015年の初登場以来、ピーチテイストのフラペチーノは夏の訪れを感じさせる定番フレーバーとして親しまれており、今年は白桃ならではのフルーティーな香りとやさしい甘みが心地よく広がり、暑い季節にも楽しみやすい味わいに仕上がっている。ホワイトモカフレーバーシロップやシトラス果肉を追加し、自分好みにカスタマイズするのもおすすめ。
昨年の登場以降、果肉の贅沢感とすっきりとした味わいが好評だった「クラフト ジューシー ピーチティー」が今年も登場。ごろっと入った満足感のある果肉とキレのあるブラックティーで、すっきりと洗練された味わいを楽しめる大人のティービバレッジだ。ピーチシロップにブラックティーを合わせたボディは、軽い飲み心地の中にやさしい甘みと華やかな香りをもたらし、底に満たしたごろごろとしたピーチの果肉と重なることで満足感のある味わいとなっている。果肉の量は今回登場する3種のビバレッジの中で最大量で、ピーチそのものを味わうような贅沢な果実感を楽しめる。
◆白桃×アールグレイのタルトも登場
また白桃と、相性の良いアールグレイのムースをあわせた「白桃＆アールグレイタルト」が同日より登場。どこを食べても白桃のジューシーな甘みを感じられ、まるで果実を頬張っているかのような満足感を味わうことができる。（modelpress編集部）
◆商品詳細
「ピーチ ＆ ピーチミルク フラペチーノ（R）」Tallサイズのみ
持ち帰りの場合：707円 店内利用の場合：720円
・「チラックス ソーダ ピーチ」
持ち帰りの場合：Tall 579円／Grande 624円／Venti 668円
店内利用の場合：Tall 590円／Grande 635円／Venti 680円
・「クラフト ジューシー ピーチティー」
持ち帰りの場合：Tall 618円／Grande 663円／Venti 707円
店内利用の場合：Tall 630円／Grande 675円／Venti 720円
・「白桃＆アールグレイタルト」
持ち帰りの場合：570円 店内利用の場合：580円
販売期間：2026年6月24日（水）〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある
取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
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