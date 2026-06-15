6月に入り、梅雨のジメジメや夏の気配を感じる季節。お呼ばれや季節のご挨拶に「涼しげで、センスが良くて、とびきり美味しい手土産」を探していませんか？そんな夏のギフト迷子におすすめしたいのが、南森町にある和菓子店「駿 surugaya」です。 百貨店には出店せず唯一無二の世界観を貫く同店は「大切な人に贈りたい」「センスが良いと褒められたい」と、SNSを中心に20代～30代の働く女性たちの間で今、絶大な支持を集め