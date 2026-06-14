『整形失敗しました〜失った顔と心を取り戻すまで1_01』【漫画】本編を読む「4万9800円の鼻整形」の広告を見てクリニックを訪れた主人公。カウンセリングを受けると、4万9800円は1本当たりの価格であり、求める鼻の形にしたいなら40万円はかかると告げられる。過去作『14歳で整形した私 『ブス』の呪いから解けて自分を好きになる日まで』で自身の整形体験を赤裸々に描いたうみの韻花(@umino_otoka)さんの新連載『整形失敗しました