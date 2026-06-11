「LFM(U)(エルエフエムユー)」(LOWRYS FARMユニセックスライン)」から、スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のTシャツが登場。「MLB(メジャーリーグベースボール)」とのトリプルコラボを含め、野球をモチーフにした3つのコレクションを紹介しよう。【写真】LFM(U)の「PEANUTS」Tシャツを見る■4チームをフィーチャーした「MLB」コラボTは2タイプあり「LFM(U)」が手掛ける「PEANUTS」と「MLB」のコラボTシャツは、