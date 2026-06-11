「LFM(U)(エルエフエムユー)」(LOWRYS FARMユニセックスライン)」から、スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のTシャツが登場。「MLB(メジャーリーグベースボール)」とのトリプルコラボを含め、野球をモチーフにした3つのコレクションを紹介しよう。

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■4チームをフィーチャーした「MLB」コラボTは2タイプあり

「LFM(U)」が手掛ける「PEANUTS」と「MLB」のコラボTシャツは、ロサンゼルス・ドジャース、ニューヨーク・ヤンキース、サンディエゴ・パドレス、ボストン・レッドソックスの4チームがモチーフ。スタイルに合わせて2通りのテイストから選べるのも魅力だ。

スポーティーなムードを取り入れたいなら「MLB*PEANUTS TSS」(各5500円)がおすすめ。いずれもバックプリントがメインで、チームロゴとスヌーピーの野球スタイルアートがプリントされている。ヤンキースとレッドソックスはリンガーTシャツ仕様で、ドジャースとパドレスはシンプルなボディと、チームにより印象が異なるのも特徴。フロントにあしらわれたチームロゴの配置にもこだわりを感じさせる。

「MLB*PEANUTS TSS(ドジャース)」(5500円)




「MLB*PEANUTS TSS(ヤンキース)」(5500円)




「MLB*PEANUTS TSS(パドレス)」(5500円)




「MLB*PEANUTS TSS(レッドソックス)」(5500円)




ヴィンテージ調のピグメント加工が施された「MLB*PEANUTS ピグメントTSS」(各5990円)は、フロントにロゴとスヌーピーのグラフィックをプリント。ネック部分にチームロゴがあしらわれていて、バックスタイルも抜かりなし！

「MLB*PEANUTS ピグメントTSS(ドジャース)」(5990円)






「MLB*PEANUTS ピグメントTSS(ヤンキース)」(5990円)




「MLB*PEANUTS ピグメントTSS(パドレス)」(5990円)




「MLB*PEANUTS ピグメントTSS(レッドソックス)」(5990円)




■シンプルな「PEANUTS」Tシャツも見逃せない

「LFM(U)」と「PEANUTS」のコラボコレクションにも注目！「PEANUTSプリントTSS」(各4990円)は、サングラスをかけたスヌーピーとチャーリー・ブラウンのアートワークがプリントされたシンプルデザイン。万能なホワイトはスヌーピー、差し色にしやすいイエローはチャーリー・ブラウンで、かすれ感のあるプリントがこなれたムードを醸し出す。

「PEANUTSプリントTSS(ホワイト)」(4990円)


「PEANUTSプリントTSS(イエロー)」(4990円)


3アイテムとも、「LFM(U)」の店舗および公式オンラインストア「and ST」にて発売中。何を着ようか迷った日に頼れるデザインだから、ぜひ取り入れてみて！

※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。

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