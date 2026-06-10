レディースジーンズブランド「SOMETHING（サムシング）」と、世界中で愛されるハローキティが初めてコラボレーション♡2026年6月10日（水）より、1990年代後半に人気を集めた「カオハナデザインシリーズ」を取り入れた特別なコレクションが発売されます。デニムブランドならではのこだわりを詰め込んだファッションアイテムから雑貨まで、大人の女性も楽しめるラインアップに注目です。 平成