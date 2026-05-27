育休明けの社員に嫌味を言う上司【漫画】本編を読むかかじり(@kakaziri_)さんは自身のブログで『育休明けたら闇でした』という作品を公開し、ネットを中心に注目を集めている。子どもの熱などが原因で欠勤が増え、上司に嫌味を言われるようになった自身の体験談をもとに制作したという。本作を描いた理由や当時の心境などについて、かかじりさんさんにインタビューした。職場に欠勤の電話をかけるが…!? 2-7――本作を描いた理由に