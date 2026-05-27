育休明けの社員に嫌味を言う上司


【漫画】本編を読む

かかじり(@kakaziri_)さんは自身のブログで『育休明けたら闇でした』という作品を公開し、ネットを中心に注目を集めている。子どもの熱などが原因で欠勤が増え、上司に嫌味を言われるようになった自身の体験談をもとに制作したという。本作を描いた理由や当時の心境などについて、かかじりさんさんにインタビューした。

職場に欠勤の電話をかけるが…!? 2-7


――本作を描いた理由について、お聞かせください。

本作は当時私自身が実際に感じていた怒りや理不尽さ、モヤモヤした感情を自分の中だけに留めておくのではなく、漫画として昇華したいと思ったことがきっかけで描き始めました。実体験をもとに制作しています。

当日欠勤をすることになり、電話で上司に謝る女性 3-5


――息子のかい君が熱を出して、会社を休むことも多かったようですね。かかじりさん自身は当時どんな心境でしたか？

当時はとても肩身の狭い思いをしていました。固定休みのない職場で、なおかつ人手不足だったため、一人欠けるだけでも現場が大変になることはわかっていたので、申し訳ない気持ちが常にありました。その一方で、熱を出しているときくらいは子どものそばにいてあげたいという思いも強く、その気持ちとの間で葛藤していました。

休み明けの女性に嫌味を言う上司 5-2


――ボス山さんのキャラクターが強烈ですね。どんなことがきっかけで、かかじりさんに対して風当たりが強くなったのでしょうか？

今思い返しても、明確なきっかけは正直わかりません。ただ、子どもの熱などで休むたびに『簡単に休めていいね』と言われることが多かったので、子どもの事情で休みが増えた頃から、徐々に態度が厳しくなっていったように感じています。

上司に「子供言い訳にするのねぇ？」と言われる女性 9-7


――職場の人間関係でだいぶ苦労をされたようですが、仕事を続けられた理由についてお聞かせいただけますか。

当時私が勤めていた職場は人手不足だったこともあり、なかなか辞めづらかったというのが正直なところです。また、正社員で働いていたので、ボーナスを励みに頑張っていました(笑)。

「目上を労りなさいよ！」と上司に怒られてしまい…!? 9-8


――最後に、職場の人間関係などについて、アドバイスがあればお願いします。

職種にもよるとは思いますが、正直自分の代わりはいくらでもいると思っています。もし職場の人間関係によって精神的に追い詰められ、家族と穏やかに過ごせなくなるのであれば、無理をせず辞める選択をしてもいいと私自身は感じています。

本作は著者の実体験をもとにリアルに描かれている。かかじりさんはほかにも数多くの作品を描いているので、興味がある人はこの機会にぜひ読んでほしい！

取材協力：かかじり(@kakaziri_)

※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。