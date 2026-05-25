“居酒屋以上 旅未満みんなでルーズに過ごすホテルブランド”をコンセプトに星野リゾートが展開する「BEB(ベブ)」が、2026年7月24日(金)、福岡県北九州市に「BEB5門司港 by 星野リゾート」を開業する。最上階から関門海峡を見晴らす「半露天大浴場」や潮風でととのう「テラスつき海峡サウナルーム」、多国籍な麺料理を自分好みにアレンジして楽しめる「Noodle Bar Buffet」など、門司港のロケーションを活かした遊び心あふれる滞