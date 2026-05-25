コンセプトは「ときめき海峡ステイ」！7月24日に福岡県初の星野リゾート「BEB5門司港」が開業
“居酒屋以上 旅未満 みんなでルーズに過ごすホテルブランド”をコンセプトに星野リゾートが展開する「BEB(ベブ)」が、2026年7月24日(金)、福岡県北九州市に「BEB5門司港 by 星野リゾート」を開業する。最上階から関門海峡を見晴らす「半露天大浴場」や潮風でととのう「テラスつき海峡サウナルーム」、多国籍な麺料理を自分好みにアレンジして楽しめる「Noodle Bar Buffet」など、門司港のロケーションを活かした遊び心あふれる滞在コンテンツに注目だ。
【画像】海峡を望む半露天大浴場など、遊び心が感じられる設備がいっぱい！
■インフィニティデザインの半露天大浴場
目玉のひとつは、最上階に配された、関門海峡の絶景と湯船が溶け合うようなインフィニティデザインの半露天風呂。まるで海と一体になったかのような開放的な空間で、雄大な景色に心身をゆだねながら、旅の疲れを癒やすことができる。
昼はもちろん、夕方や夜の入浴もおすすめ。関門海峡を行き交う船の灯りや対岸の下関の美しい夜景を眺めながらの湯浴みは格別だ。
■仲間で楽しむ「テラスつき海峡サウナルーム」
2026年4月に新たに公開された「テラスつき海峡サウナルーム」は、室内に本格的なドライサウナを完備した特別な客室。セルフロウリュも可能で、数種類から選べるアロマで好みの香りに包まれるひとときを堪能できる。
さらに、バルコニーに水風呂と外気浴用チェアも設置。関門橋の雄大な風景と心地よい潮風を感じながらのクールダウンはこの場所ならではの贅沢だ。
仲間内だけで誰にも気兼ねなくサウナを満喫したあとは、そのままベッドへ飛び込むもよし、ドリンクを片手にクールダウンするのもよし。時間やルールに縛られない、自由なサウナステイが満喫できる。
■119の客室すべてが「海峡ビュー」
客室は全119室で、すべてが関門海峡ビュー。船が悠然と航海する姿や関門海峡の潮流まで確認できるダイナミックな景色は圧巻だ。客室の窓際にはデイベッド「くつろぎ寝台」も配され、ゆったりと寛ぎながら絶景を楽しむことができる。
クッションやアートワークとして北九州市の伝統工芸「小倉織」を取り入れた室内デザインも注目ポイントのひとつ。江戸時代に武士の袴や帯として重宝された小倉織は、多様な縦糸が織りなす立体的な縞模様となめらかな肌触りが特徴で、海峡ステイをにぎやかに彩ってくれる。
■絶景のパブリックスペース「TAMARIBA」
今回のホテルにも、「BEB」ブランドを象徴する「TAMARIBA(タマリバ)」が！「TAMARIBA」は、カフェやショップを備えながらも飲食物の持込みもOKという宿泊者が24時間いつでも集える自由なスペースで、食事を持ち込んで友人と語り合ったり、お気に入りの場所で朝までくつろいだりと、気分に合わせて思い思いの時間を過ごすことができる。
「BEB5門司港」の「TAMARIBA」は最上階に位置し、関門海峡の雄大な景色を24時間いつでも楽しめることが特徴。日中は船が往来する海峡のパノラマを、夕暮れは茜色に染まってゆく空と海を、そして夜にはライトアップされた関門橋と対岸の下関のきらめく夜景をと、時間と共に移ろいゆく壮大な景色を、心ゆくまで味わうことができる。
■多国籍な麺料理を楽しむ「Noodle Bar Buffet」
日本やアジア諸国をはじめとする多国籍な麺料理を、好みに合わせてアレンジできる「Noodle Bar Buffet」は、かつて国際貿易港として栄えた門司港らしい体験型ブッフェ。数種類の麺やスープ、トッピングを自由に組み合わせ、自分だけのオリジナルの一杯を仕上げることができる。
加えて、朝食には焼き立てのフレンチトーストを、夕食にはステーキをライブキッチンにて提供。関門海峡の絶景を眺めながら、自分好みの食事が楽しめる。
福岡県初となる星野リゾートの開業を、楽しみに待ちたい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■インフィニティデザインの半露天大浴場
目玉のひとつは、最上階に配された、関門海峡の絶景と湯船が溶け合うようなインフィニティデザインの半露天風呂。まるで海と一体になったかのような開放的な空間で、雄大な景色に心身をゆだねながら、旅の疲れを癒やすことができる。
昼はもちろん、夕方や夜の入浴もおすすめ。関門海峡を行き交う船の灯りや対岸の下関の美しい夜景を眺めながらの湯浴みは格別だ。
■仲間で楽しむ「テラスつき海峡サウナルーム」
2026年4月に新たに公開された「テラスつき海峡サウナルーム」は、室内に本格的なドライサウナを完備した特別な客室。セルフロウリュも可能で、数種類から選べるアロマで好みの香りに包まれるひとときを堪能できる。
さらに、バルコニーに水風呂と外気浴用チェアも設置。関門橋の雄大な風景と心地よい潮風を感じながらのクールダウンはこの場所ならではの贅沢だ。
仲間内だけで誰にも気兼ねなくサウナを満喫したあとは、そのままベッドへ飛び込むもよし、ドリンクを片手にクールダウンするのもよし。時間やルールに縛られない、自由なサウナステイが満喫できる。
■119の客室すべてが「海峡ビュー」
客室は全119室で、すべてが関門海峡ビュー。船が悠然と航海する姿や関門海峡の潮流まで確認できるダイナミックな景色は圧巻だ。客室の窓際にはデイベッド「くつろぎ寝台」も配され、ゆったりと寛ぎながら絶景を楽しむことができる。
クッションやアートワークとして北九州市の伝統工芸「小倉織」を取り入れた室内デザインも注目ポイントのひとつ。江戸時代に武士の袴や帯として重宝された小倉織は、多様な縦糸が織りなす立体的な縞模様となめらかな肌触りが特徴で、海峡ステイをにぎやかに彩ってくれる。
■絶景のパブリックスペース「TAMARIBA」
今回のホテルにも、「BEB」ブランドを象徴する「TAMARIBA(タマリバ)」が！「TAMARIBA」は、カフェやショップを備えながらも飲食物の持込みもOKという宿泊者が24時間いつでも集える自由なスペースで、食事を持ち込んで友人と語り合ったり、お気に入りの場所で朝までくつろいだりと、気分に合わせて思い思いの時間を過ごすことができる。
「BEB5門司港」の「TAMARIBA」は最上階に位置し、関門海峡の雄大な景色を24時間いつでも楽しめることが特徴。日中は船が往来する海峡のパノラマを、夕暮れは茜色に染まってゆく空と海を、そして夜にはライトアップされた関門橋と対岸の下関のきらめく夜景をと、時間と共に移ろいゆく壮大な景色を、心ゆくまで味わうことができる。
■多国籍な麺料理を楽しむ「Noodle Bar Buffet」
日本やアジア諸国をはじめとする多国籍な麺料理を、好みに合わせてアレンジできる「Noodle Bar Buffet」は、かつて国際貿易港として栄えた門司港らしい体験型ブッフェ。数種類の麺やスープ、トッピングを自由に組み合わせ、自分だけのオリジナルの一杯を仕上げることができる。
加えて、朝食には焼き立てのフレンチトーストを、夕食にはステーキをライブキッチンにて提供。関門海峡の絶景を眺めながら、自分好みの食事が楽しめる。
福岡県初となる星野リゾートの開業を、楽しみに待ちたい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。