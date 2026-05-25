2026年9月に創立45周年を迎える株式会社ファミリーマートが、今年もチョコミント商品を発売！チョコミントを使用した爽快感たっぷりのアイス、菓子、チルド飲料などの商品が、2026年5月19日から順次、全国のファミリーマート約1万6400店にて展開される。【写真】初摘みペパーミントを使用した、雑味が少なくさわやかな香りのミントアイスがたまらない！「ワッフルコーンチョコミント」※商品によって発売日・発売地域が異なる。チ