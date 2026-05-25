詐欺師に日々の平穏と健康を祈られた話(1)【漫画】本編を読む『お宅の夫をもらえませんか？』『田端、明日は売るつもり！』などを手掛けるみこまる(@micomalu)さん。今回は、ネット通販での詐欺被害を描いた『詐欺師に日々の平穏と健康を祈られた話』を紹介する。詐欺師に日々の平穏と健康を祈られた話(2)詐欺師に日々の平穏と健康を祈られた話(3)詐欺師に日々の平穏と健康を祈られた話(4)詐欺師に日々の平穏と健康を祈られた話(5)