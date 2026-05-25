「これ、詐欺じゃん」欲しかった漫画を全巻購入→届いた1通のメールに「まさかの言葉」。巧妙化する偽サイトの罠【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
『お宅の夫をもらえませんか？』『田端、明日は売るつもり！』などを手掛けるみこまる(@micomalu)さん。今回は、ネット通販での詐欺被害を描いた『詐欺師に日々の平穏と健康を祈られた話』を紹介する。
■漫画が届かない…夫の一言で発覚した「詐欺」
欲しかった漫画を全巻まとめて購入したみこまるさんだが、一向に商品が届かない。不審に思い、夫に購入先のサイトを見せると「これ、詐欺じゃん」と指摘された。見た目は一般的な通販サイトだったが、クレジットカード決済を希望しても「割引商品のため対応不可」とされ、銀行振込を促されていたという。
■不自然な日本語も好意的に解釈。「偽サイト」の罠
振込案内のメールは「だから、しばらくは銀行振り込みで支払うしかありません」と不自然な日本語だった。しかし、みこまるさんは「不慣れな海外スタッフが頑張って返信しているのだろう」と好意的に解釈してしまう。会社概要に記載された住所や代表者名が別会社のものだと気づいたのは、入金したあとだった。どうしても欲しい商品であるほど、おかしな点があっても都合よく捉えてしまう心理的な罠に陥っていた。
■詐欺師からのまさかの気遣いと、被害を防ぐ教訓
入金完了を知らせるメールに対し、相手からは「到着までお待ちください」に加え「お仕事は順調で楽しいことを祈ります」と幸せを祈る返信が届いた。みこまるさんは「今まで一度も詐欺なんかに遭ったことはなかったので、自分が!?という気持ちでしたし、メールでやり取りしていた相手がよい人だと思っていたので、ショックでした」と当時を振り返る。
「少しでもおかしいなと思ったらこの漫画を思い出して、会社情報を調べるなどして信用してからお買い物してほしいと思います」と注意喚起するみこまるさん。万が一被害に遭った際は、消費者センターや警察への相談、口座凍結の依頼が必須だ。ネット通販で疑問を感じたら、まずは一旦立ち止まってほしい。
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取材協力：みこまる(@micomalu)