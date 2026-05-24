春雨スープには箸だと思うのだが、こんな笑顔で「大丈夫だから」と言われたら、大丈夫な気がしてきた…。【魔法の言葉】店員さんの「大丈夫」には大丈夫に思えてくる不思議な力が…日常のちょっとした失敗や気まずさを、哀愁漂うタッチで描く漫画が人気の青木ぼんろさん(@aobonro)。今回は、「恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活」から、“店員さんの言葉を信じすぎた結果”起きたエピソードを紹介する