春雨スープにスプーン!?「箸ください」とお願いしても店員さんは「大丈夫」！春雨スープを食べるときの正解は!?【作者に聞く】

春雨スープにスプーン!?「箸ください」とお願いしても店員さんは「大丈夫」！春雨スープを食べるときの正解は!?【作者に聞く】