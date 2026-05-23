マスターキーで開けたローカーの中身を見て、管理人さん思わず絶叫!!【漫画】本編を読むマンションの宅配ロッカーが、なぜか何週間も“使用中”のまま――。管理人が不審に思い、マスターキーで開けてみると、中から“首”が飛び出してきた!?今回は、ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんによるコミカル漫画「宅配ロッカーの首」を紹介する。■何週間も“使用中”開かずの宅配ロッカー『宅配ロッカーの首』1『宅配ロッカーの首』2『