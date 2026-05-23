「ぎゃあああ!!」管理人さん大絶叫！宅配ロッカーの中に”人の首”!?「そんなモノ入れないで〜！」とツッコミ続出【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
マンションの宅配ロッカーが、なぜか何週間も“使用中”のまま――。管理人が不審に思い、マスターキーで開けてみると、中から“首”が飛び出してきた!?今回は、ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんによるコミカル漫画「宅配ロッカーの首」を紹介する。
■何週間も“使用中”開かずの宅配ロッカー
マンションの共用部に設置された宅配ロッカー。便利な設備のはずだが、あるロッカーだけ、なぜか何週間も“使用中”表示のままになっていた。異変を察知した管理人さんは、ついにマスターキーでロッカーを開錠。
すると次の瞬間、中から飛び出してきたのはなんと“人の首”!?あまりの衝撃に、管理人さんは「ぎゃあああ!!」と絶叫。ホラー漫画のような展開だが、その正体はまさかのものだった。
■宅配ロッカーを“キープ”する人たち
ゆきたさんによると、宅配ロッカーには暗証番号式などさまざまなタイプがあり、中には意図的にロックをかけて“キープ”してしまう人もいるという。
「住人さんだったり、配達員だったりします」と説明し、「住人さんは物置代わり、配達員さんは“自分しか使えないように”という感覚で使うこともあるようです」と話していた。
便利な設備だからこそ、“ちょっとだけなら…”という感覚で私物化してしまうケースもあるのかもしれない。
■ロッカーから出てきた“まさかの人物”
今回のエピソードでは、ロッカーを勝手に使っていたのはマンション住人の美容師だった。中から見えた“首”も、もちろんその美容師本人である。
読者からは「冗談抜きで怖すぎる」「そんなモノ入れないで〜！」とツッコミが続出。ホラーと日常ギャグが絶妙に混ざった展開に、多くの反響が寄せられた。
■便利な設備はみんなで正しく使いたい
ゆきたさんも、「みんなが便利に使えるようにしてほしいですよね」とコメント。笑えるエピソードではあるものの、宅配ロッカーを長期間占有すると、ほかの住人に迷惑がかかってしまう。
そしてもし何週間も“使用中”のロッカーを見つけたら……開ける側は、それなりの覚悟が必要かもしれない。
取材協力：ゆきたこーすけ(＠kosukeyukita)
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