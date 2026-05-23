保育園の先生に八つ当たりする母親【漫画を読む】保育園の先生に八つ当たりする母親だが…!?まえだ永吉(@eikiccy)さんはブログで『保護者支援もアンタ達の仕事でしょ？』という作品を投稿し、ネットを中心に注目を集めている。保育園で勤務経験のある作者の体験談をもとにフィクションを交えた作品だ。今回は本作の21〜25話までをお届けするとともに、作者に保護者とのコミュニケーションなどについても話を聞いた。『保護者支援も