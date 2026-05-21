ニューヨークで行列の絶えないベーグル店「Apollo Bagels(アポロベーグル)」が日本初上陸する。2026年5月22日(金)から5月24日(日)までの3日間限定で、DEAN ＆ DELUCA カフェ 丸の内にてポップアップを開催する。【写真】ニューヨークで行列の絶えないクラフトベーグル専門店「Apollo Bagels」2026年5月22日(金)から5月24日(日)までの期間、DEAN ＆ DELUCA カフェ 丸の内で「Apollo Bagels(アポロベーグル)」がポップアップを開催■