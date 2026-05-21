“NY最高のベーグル店に選出”「Apollo Bagels」が日本初上陸！DEAN ＆ DELUCA丸の内で期間限定ポップアップを開催
ニューヨークで行列の絶えないベーグル店「Apollo Bagels(アポロベーグル)」が日本初上陸する。2026年5月22日(金)から5月24日(日)までの3日間限定で、DEAN ＆ DELUCA カフェ 丸の内にてポップアップを開催する。
【写真】ニューヨークで行列の絶えないクラフトベーグル専門店「Apollo Bagels」
■「ニューヨーク最高のベーグル店」のひとつに選出
Apollo Bagels(アポロベーグル)は2020年にニューヨーク発のクラフトベーグルブランドとして創業。2023年にダウンタウンで1号店をオープン後、開店前から長い列ができる人気店として注目を集めてきた。現在ではニューヨーク市内に7店舗を展開。The New York Timesでは「ニューヨーク最高のベーグル店」のひとつに選出されており、ニューヨークや東京のミシュラン星付きシェフ、料理関係者からの支持も厚く「ベストベーグル」として名前が挙がる存在だ。
生地はサワードゥ種を用いて24時間かけて発酵させたものを一つひとつ手で成形する。毎朝、伝統的な製法で茹でたのち、オーブンで焼き上げている。さらにベーグルを半分にカットし、オープンフェイスで提供するスタイルも特徴。美しくトッピングされたビジュアルは、これまでのベーグルのイメージを刷新している。
「重いパン」という印象を覆す軽やかな食感に、自由な発想のトッピングと視覚的な魅力が加わり、ニューヨークでは食通や観光客の間で話題になった。ニューヨークの最新フードカルチャーを象徴する存在として注目されている。
■ニューヨークの最新フードカルチャーが東京へ
DEAN ＆ DELUCAは日本において世界中の「おいしいもの」を紹介・発信してきた。なかでも丸の内店は日本上陸1号店として誕生した象徴的な店舗であり、日常の中で「食するよろこび」を提案し続けている。今回、丸の内店に、ニューヨークの「いま」を体現するApollo Bagelsが3日間限定で登場する。創業者兼ベイカーのジョーイ・スカラブリーノさんも来日し、期間中は店頭で来訪者を迎える。
今回のポップアップでは、本場ニューヨークで愛される「トマト＆クリームチーズ」「スモークサーモン＆クリームチーズ」の定番メニューに加え、日本向けにアレンジした「ホワイトフィッシュサラダ」や日本限定フレーバー「あんバター」を用意する。プレーン、セサミ、エブリシングの3種のベーグルと、お好みの組み合わせで楽しめる。
■提供メニュー
【ベーグルサンド】
・トマト＆クリームチーズ：864円
・スモークサーモン＆クリームチーズ：1512円
・ホワイトフィッシュサラダ：1296円
・あんバター：648円(日本限定)
【ベーグル(単品)】
・プレーン、セサミ、エブリシング：378円
※ベーグルサンドのベーグル生地は上記3種類より選択可能
■事前予約について
ベーグルサンドとベーグルは事前予約に対応
・受付期間：5月15日〜21日(木)12時まで
・公式予約サイトにて
※売り切れ次第、受付終了
【予約について】
・予約は1家族(1組)につき各種2点まで
・商品の受け取りは11時〜19時の間にDEAN & DELUCA カフェ 丸の内にて
・ベーグルサンドは来店後に調理するため、提供までに時間を要する
【キャンセルおよび受け取り日の変更について】
・商品の特性上、商品の変更・キャンセル・受け取り日の変更には対応しない
■ライフスタイル全体を表現するアイテム！ニューヨークの世界観を体験するアパレル
さらに、ブランドの世界観を体現したオリジナルグッズも展開する。Apollo Bagelsがニューヨーカーに支持される理由は、味やビジュアルだけでなく、シンプルで洗練された店舗デザインやアパレルを含めたライフスタイル全体の表現にある。今回のポップアップでは、その世界観を日本でも体感できるよう、Tシャツやフーディー、トートバッグなどを日本限定デザインで販売する。食にとどまらず、ファッションやカルチャーとしても体感できる機会となっている。
■ダブルネームの限定アイテムが登場
Apollo Bagelsの人気アパレルアイテムに、DEAN & DELUCAとのコラボレーションによる本ポップアップ限定デザインが登場する。今回の特別な取り組みを象徴するダブルネームのアイテムとして展開される。
・フーディー S／M／L：各8580円
・Tシャツ S／M／L／XL：各5280円
・トートバッグ：4180円
※TシャツのXLサイズは店舗限定販売。オンラインストアでの販売はない。
※オンラインストアにて抽選販売。店頭では先着順で販売される。
■アパレルアイテムをオンラインストアにて抽選販売
限定コラボ商品をDEAN & DELUCA公式オンラインストアにて抽選販売する。事前エントリーのうえ、当選者のみ販売ページへ案内される。なお、本抽選は購入権の当選となり、販売ページへの案内後は先着順での購入となる。
・エントリー期間：2026年5月15日〜5月24日(日)23時59分
・販売期間：2026年5月27日(水)17時〜6月1日(月)9時
※売り切れ次第終了
・販売方法：DEAN & DELUCA公式アプリ
・購入制限：ひとり、各商品2点まで
当選者は販売前日までにアプリのダウンロード及び会員登録を済ませる必要がある。詳細は、以下の抽選販売エントリーフォームを確認できる
■Apollo Bagels3日間限定ポップアップ開催概要
・開催期間：2026年5月22日(金)〜5月24日(日)
・開催場所：DEAN ＆ DELUCA カフェ 丸の内
・住所：東京都千代田区丸の内1丁目4-5 三菱UFJ信託銀行本店ビル1階
・営業時間：5月22日(金)9時〜21時、5月23日(土)・24日(日)10時〜19時
※Apollo Bagelsの限定商品は、各日数量限定での用意となり、売り切れ次第終了となる
■Apollo Bagels 創業者・パン職人／ジョーイ・スカラブリーノさんからのメッセージ
私はマンハッタンで育ちました。10代のころはスケートボードでソーホーの街を滑りながら、プリンス・ストリートにあったDEAN & DELUCA本店によく立ち寄っていました。スープやサンドイッチを買いに行くこともあれば、顔なじみになったカウンターのスタッフが、お金のない日に黙って食べさせてくれることもありました。やがて好奇心は料理へ、料理は旅へとつながっていきました。その中で出合った日本は、私の仕事に対する考え方に大きな影響を与えました。細部への意識や心配り、そして忙しい都市の中にある静けさ。
2023年、私たちはApollo Bagelsを立ち上げました。ニューヨークを象徴する食べ物であるベーグルは、東京の職人が日々のパンに注ぐのと同じ手間と敬意でつくられるに値すると感じています。「Apolloを東京へ、そしてDEAN & DELUCAとともに届けられることは、ひとつの円が閉じるような、巡り合わせの瞬間だと感じています」東京でも、ニューヨークと同じ方法でベーグルを焼きます。早朝から、手で、少量ずつ、その日の分が売り切れるまで。3日間、私も店頭に立っています。ぜひ会いに来てください。
ニューヨークで話題沸騰のベーグルブランドが、3日間限定で東京に姿を現す。この機会に、最新フードカルチャーの潮流を自らの舌と目で確かめてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】ニューヨークで行列の絶えないクラフトベーグル専門店「Apollo Bagels」
Apollo Bagels(アポロベーグル)は2020年にニューヨーク発のクラフトベーグルブランドとして創業。2023年にダウンタウンで1号店をオープン後、開店前から長い列ができる人気店として注目を集めてきた。現在ではニューヨーク市内に7店舗を展開。The New York Timesでは「ニューヨーク最高のベーグル店」のひとつに選出されており、ニューヨークや東京のミシュラン星付きシェフ、料理関係者からの支持も厚く「ベストベーグル」として名前が挙がる存在だ。
生地はサワードゥ種を用いて24時間かけて発酵させたものを一つひとつ手で成形する。毎朝、伝統的な製法で茹でたのち、オーブンで焼き上げている。さらにベーグルを半分にカットし、オープンフェイスで提供するスタイルも特徴。美しくトッピングされたビジュアルは、これまでのベーグルのイメージを刷新している。
「重いパン」という印象を覆す軽やかな食感に、自由な発想のトッピングと視覚的な魅力が加わり、ニューヨークでは食通や観光客の間で話題になった。ニューヨークの最新フードカルチャーを象徴する存在として注目されている。
■ニューヨークの最新フードカルチャーが東京へ
DEAN ＆ DELUCAは日本において世界中の「おいしいもの」を紹介・発信してきた。なかでも丸の内店は日本上陸1号店として誕生した象徴的な店舗であり、日常の中で「食するよろこび」を提案し続けている。今回、丸の内店に、ニューヨークの「いま」を体現するApollo Bagelsが3日間限定で登場する。創業者兼ベイカーのジョーイ・スカラブリーノさんも来日し、期間中は店頭で来訪者を迎える。
今回のポップアップでは、本場ニューヨークで愛される「トマト＆クリームチーズ」「スモークサーモン＆クリームチーズ」の定番メニューに加え、日本向けにアレンジした「ホワイトフィッシュサラダ」や日本限定フレーバー「あんバター」を用意する。プレーン、セサミ、エブリシングの3種のベーグルと、お好みの組み合わせで楽しめる。
■提供メニュー
【ベーグルサンド】
・トマト＆クリームチーズ：864円
・スモークサーモン＆クリームチーズ：1512円
・ホワイトフィッシュサラダ：1296円
・あんバター：648円(日本限定)
【ベーグル(単品)】
・プレーン、セサミ、エブリシング：378円
※ベーグルサンドのベーグル生地は上記3種類より選択可能
■事前予約について
ベーグルサンドとベーグルは事前予約に対応
・受付期間：5月15日〜21日(木)12時まで
・公式予約サイトにて
※売り切れ次第、受付終了
【予約について】
・予約は1家族(1組)につき各種2点まで
・商品の受け取りは11時〜19時の間にDEAN & DELUCA カフェ 丸の内にて
・ベーグルサンドは来店後に調理するため、提供までに時間を要する
【キャンセルおよび受け取り日の変更について】
・商品の特性上、商品の変更・キャンセル・受け取り日の変更には対応しない
■ライフスタイル全体を表現するアイテム！ニューヨークの世界観を体験するアパレル
さらに、ブランドの世界観を体現したオリジナルグッズも展開する。Apollo Bagelsがニューヨーカーに支持される理由は、味やビジュアルだけでなく、シンプルで洗練された店舗デザインやアパレルを含めたライフスタイル全体の表現にある。今回のポップアップでは、その世界観を日本でも体感できるよう、Tシャツやフーディー、トートバッグなどを日本限定デザインで販売する。食にとどまらず、ファッションやカルチャーとしても体感できる機会となっている。
■ダブルネームの限定アイテムが登場
Apollo Bagelsの人気アパレルアイテムに、DEAN & DELUCAとのコラボレーションによる本ポップアップ限定デザインが登場する。今回の特別な取り組みを象徴するダブルネームのアイテムとして展開される。
・フーディー S／M／L：各8580円
・Tシャツ S／M／L／XL：各5280円
・トートバッグ：4180円
※TシャツのXLサイズは店舗限定販売。オンラインストアでの販売はない。
※オンラインストアにて抽選販売。店頭では先着順で販売される。
■アパレルアイテムをオンラインストアにて抽選販売
限定コラボ商品をDEAN & DELUCA公式オンラインストアにて抽選販売する。事前エントリーのうえ、当選者のみ販売ページへ案内される。なお、本抽選は購入権の当選となり、販売ページへの案内後は先着順での購入となる。
・エントリー期間：2026年5月15日〜5月24日(日)23時59分
・販売期間：2026年5月27日(水)17時〜6月1日(月)9時
※売り切れ次第終了
・販売方法：DEAN & DELUCA公式アプリ
・購入制限：ひとり、各商品2点まで
当選者は販売前日までにアプリのダウンロード及び会員登録を済ませる必要がある。詳細は、以下の抽選販売エントリーフォームを確認できる
■Apollo Bagels3日間限定ポップアップ開催概要
・開催期間：2026年5月22日(金)〜5月24日(日)
・開催場所：DEAN ＆ DELUCA カフェ 丸の内
・住所：東京都千代田区丸の内1丁目4-5 三菱UFJ信託銀行本店ビル1階
・営業時間：5月22日(金)9時〜21時、5月23日(土)・24日(日)10時〜19時
※Apollo Bagelsの限定商品は、各日数量限定での用意となり、売り切れ次第終了となる
■Apollo Bagels 創業者・パン職人／ジョーイ・スカラブリーノさんからのメッセージ
私はマンハッタンで育ちました。10代のころはスケートボードでソーホーの街を滑りながら、プリンス・ストリートにあったDEAN & DELUCA本店によく立ち寄っていました。スープやサンドイッチを買いに行くこともあれば、顔なじみになったカウンターのスタッフが、お金のない日に黙って食べさせてくれることもありました。やがて好奇心は料理へ、料理は旅へとつながっていきました。その中で出合った日本は、私の仕事に対する考え方に大きな影響を与えました。細部への意識や心配り、そして忙しい都市の中にある静けさ。
2023年、私たちはApollo Bagelsを立ち上げました。ニューヨークを象徴する食べ物であるベーグルは、東京の職人が日々のパンに注ぐのと同じ手間と敬意でつくられるに値すると感じています。「Apolloを東京へ、そしてDEAN & DELUCAとともに届けられることは、ひとつの円が閉じるような、巡り合わせの瞬間だと感じています」東京でも、ニューヨークと同じ方法でベーグルを焼きます。早朝から、手で、少量ずつ、その日の分が売り切れるまで。3日間、私も店頭に立っています。ぜひ会いに来てください。
ニューヨークで話題沸騰のベーグルブランドが、3日間限定で東京に姿を現す。この機会に、最新フードカルチャーの潮流を自らの舌と目で確かめてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。