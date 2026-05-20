続く寝不足に育児への不安…。Nさんの心と身体は悲鳴をあげていた。【漫画】本編を読む幼少期から絵を描くことが好きで、現在は漫画家として活動しているアヤ(@aokitajimaru)さん。看護師・看護学生向けWEBメディア「ナース専科」では、実際の看護師エピソードをもとにした漫画を連載している。今回は、「妊娠・出産はゴールではなく始まり」のエピソードを紹介するとともに、自身の妊娠・出産経験についても話を聞いた。■7年の不