来週（2026年5月4日〜5月10日）の【牡牛座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2026年4月27日〜5月3日｜総合運＆恋愛運TOP３『周囲の目を気にすることが多いです』｜総合運｜★☆☆☆☆周囲の様子を気を抜かずに見ておかないといけないでしょう。油断できないことが多いです。