大阪観光で絶大な人気を誇る”道頓堀”数々の映画やテレビドラマなどでも見た賑やかなネオン看板に、人々が行き交う”えびす橋”、大阪へ来たならば必ず一度は訪れてみたい場所、関西人には馴染みのある活気溢れるエネルギッシュな街を象徴する”道頓堀川”をクルーズする「とんぼりリバークルーズ」をご紹介します。 大阪ミナミの絶景！道頓堀川をクルージング 乗船受付は、遊歩道「とんぼりリバ&