2026年のゴールデンウィークは最大12連休！例年より長い休暇のため、持て余してしまう人も多いのでは？本記事では、ウォーカープラス編集部おすすめのおうちでの過ごし方を紹介。【写真】2026年のGWはいつからいつまで？【写真】2026年のGWはいつからいつまで？■そもそも2026年のGWはいつからいつまで？今年のゴールデンウィークは4月29日(水・祝)からスタート。そこから30日(木)、5月1日(金)の平日をはさみ、5月2日(土)、3日(日