全品390円(税込429円)でかわいい推しグッズを展開する「サンキューマート」から、「セサミストリート」のオリジナルデザイン雑貨が登場。90年代のアメリカを思わせるポップなデザインが特徴で、エルモやクッキーモンスターに加え、「オスカー」や「アビー」といった人気キャラクターもフィーチャー。公式オンラインショップでは2026年4月17日(金)12時から先行予約がスタートする。【画像】サンキューマート限定セサミストリートグ