スヌーピーや仲間たちのグッズがそろう「PEANUTS」のオフィシャルショップ「スヌーピータウンショップ」では、トートバッグ専門ブランド「ROOTOTE」のスヌーピーデザインを販売中。使いやすさとデザイン性を兼ね備えた3つのシリーズをチェックしていこう。【写真】スヌーピーデザインの「ROOTOTE」！目移り必至の5種類を見る「ROOTOTE」のスヌーピーデザインが「スヌーピータウンショップ」に到着！■和なムードがたまらない！“前