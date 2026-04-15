『出産から5ヶ月で夫がいなくなりました』34-1【漫画】本編を読む漫画『出産から5カ月で夫がいなくなりました』は、産後に夫が大麻所持で逮捕されるという衝撃の実体験を描いたコミックエッセイだ。今回は住まいの確保に奔走した当時の心境について作者のReina(@Reina770)さんに話を聞いた。34-234-3『出産から5ヶ月で夫がいなくなりました』34-4■理不尽な叱責と生活の不安、どん底のワンオペ育児夫のヤマトが逮捕され、住む場所