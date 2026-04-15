八ヶ岳の雄大な自然に包まれたリゾナーレ八ヶ岳では、2026年7月11日(土)から8月25日(火)の間、規格外野菜の魅力を見て、聞いて、食べて再発見できる「八ヶ岳マルシェ2026」を開催する。【写真】生産者から直接野菜を購入できる八ヶ岳マルシェ。おいしい食べ方や保存方法などのアドバイスを受けながら、規格外野菜の本当の価値を知る特別な時間17回目を迎える本イベントは、地元の生産者とふれあいながら野菜を購入したり、その場で