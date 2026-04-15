【星野リゾート】規格外野菜の魅力を見て、聞いて、食べて再発見！リゾナーレ八ヶ岳「八ヶ岳マルシェ2026」で五感で味わう夏野菜体験
八ヶ岳の雄大な自然に包まれたリゾナーレ八ヶ岳では、2026年7月11日(土)から8月25日(火)の間、規格外野菜の魅力を見て、聞いて、食べて再発見できる「八ヶ岳マルシェ2026」を開催する。
【写真】生産者から直接野菜を購入できる八ヶ岳マルシェ。おいしい食べ方や保存方法などのアドバイスを受けながら、規格外野菜の本当の価値を知る特別な時間
17回目を迎える本イベントは、地元の生産者とふれあいながら野菜を購入したり、その場で野菜を味わえるリゾナーレ八ヶ岳の夏の風物詩だ。今年は新たに、好みの野菜をその場で選んで、シェフが目の前で仕上げる「夏野菜ピアディーナの青空モーニング」を実施。また、規格外品のトマトを使用した「トマトのかき氷」や3種類の「丸ごと野菜のスムージー」など、高原の心地よい気候の中で野菜を存分に堪能できる。さらに「サステナブルキッズスタジオ」では、野菜を使ったスイーツ作りを通して規格外品について学んだりと、野菜の魅力をさまざまな方法で楽しめるイベントだ。
■八ヶ岳エリアが生み出すおいしい野菜と、規格外品の課題
リゾナーレ八ヶ岳が位置する八ヶ岳エリアは、昼夜の寒暖差が大きく、日照時間が長く、年間の降水量が少ないという気象の特徴により、おいしい野菜が育つ地域として知られている(※1)。一方、近年食品が大量に廃棄されるフードロスが社会問題になっており、その中にはおいしさは変わらないのに、色や形が市場流通の規格に当てはまらないという理由で出荷できなかった規格外品も含まれている(※2)。農林水産省の調査によると、規格外品は収穫量全体の約15%(※3)を占めており、八ヶ岳エリアの農家においても規格外品が多く存在している。生産者から話を聞きながら、その場で野菜の購入ができるという生産地ならではの体験を通じて、八ヶ岳エリアは野菜がよく育つことや、規格外品でもおいしく味わえることを知ってもらいたいという思いから、本イベントが企画された。
(※1)JA山梨中央会ホームページ
(※2)農林水産省｜食品ロス及びリサイクルをめぐる情勢＜令和7年7月時点版＞
(※3)農林水産省「作物統計調査 作況調査(野菜)確報 令和5年野菜生産出荷統計」より推計。廃棄率(未出荷率)＝収穫量−出荷量という定義に基づき算出
■地元の生産者とふれあい野菜の魅力を深く知る「八ヶ岳マルシェ」
自慢の野菜を持ち寄った地元の生産者から「おいしい食べ方」や「長持ちする保存方法」などを直接聞き、気に入った野菜を購入することができる。昨年に引き続き、おいしさは変わらないのに、色や形が市場流通の規格に当てはまらないという理由で出荷できなかった規格外品を販売する「サステナブルマルシェ」のコーナーが登場。高原野菜の生産が盛んな八ヶ岳で、野菜の魅力に加え、規格外品の存在や美しさも知ることができる。
株式会社ヨダファーム(山梨県中央市)代表取締役社長の功刀隆行さんは規格外品についてこう語る。「日照時間が日本一長い山梨県で、太陽の恵みをたっぷり受けたトマトを生産しています。年間約50トンのトマトを生産していますが、その内の約20%が規格外品のため、出荷できずに廃棄している現状です。「味は全く変わらない」ことを誰よりも知っていながら、廃棄する心苦しさがありましたが、毎年このような取り組みに参加させていただくことができ大変うれしく思っております。規格外品でも、変わらずおいしく食べていただけることを知ってもらう機会になればと願っています。」
■「八ヶ岳マルシェ2026」の詳細情報
・開催期間：2026年7月11日(土)〜8月25日(火)
※リゾナーレキッズスタジオは8月1日(土)〜8月25日(火)
・営業時間：7時〜17時(商品がなくなり次第終了)
・入場料：無料
・場所：メインストリート「ピーマン通り」
・対象：宿泊者、日帰りいずれも対応
・備考：出店者は開催日によって異なり、野菜や果物の価格は出店者に準じる
■新企画「夏野菜ピアディーナの青空モーニング」で朝からご褒美タイム
高原の過ごしやすい朝の空気の中で、好きな夏野菜を選び、その場でシェフがピアディーナ(イタリアのロマーニャ地方の郷土料理で、薄く焼いた生地に具材を挟んで食べる料理)に仕上げる新企画。ズッキーニ、パプリカ、コリンキー(生で食べられる皮付きのかぼちゃ)の彩り豊かな夏野菜の食感と焼きたてのピアディーナの香ばしさを楽しむ、贅沢な朝食が楽しめる。
・開催時間：7時〜9時
・料金：2000円
・内容：夏野菜ピアディーナ、野菜スープ、野菜のフレッシュジュース
・場所：ピーマン通り「キッチンカー」
・備考：雨天・荒天時は中止
■高原の涼しさを五感で感じる「トマトのかき氷」と「丸ごと野菜のスムージー」
「トマトのかき氷」のソースは、規格外品のトマトを煮詰め、ココナッツソースを合わせたもの。濃厚なトマトの甘味の中に微かな酸味を感じられる、さわやかな味わいが特徴だ。規格外品を使用した「丸ごと野菜のスムージー」はとうもろこし、小松菜、ビーツの3種類がそろう。例えば、ビーツには、りんごやブルーベリーなどの酸味を加え、野菜の旨味を最大限に引き出している。3種類それぞれの野菜の旨味を存分に味わえる濃厚なスムージーとなっている。
・提供時間：11時30分〜15時
・料金：トマトのかき氷 1500円、丸ごと野菜のスムージー 各1000円
・場所：ピーマン通り「キッチンカー」
・備考：雨天・荒天時は中止。規格外品の仕入れがない場合は規格品で提供
■規格外品について楽しく学べる「サステナブルキッズスタジオ」
リゾナーレキッズスタジオでは、規格外品の野菜について楽しく学んで作る「サステナブルキッズスタジオ」を開催する。「規格外品の野菜とはどんな野菜か」や「販売できない野菜はどうなるのか」などを学んだあと、規格外品のとうもろこしを使用した「とうもろこしのプリン」に、クリームを絞ったり、ポップコーンをのせたりして自分好みのトッピングを楽しめるプログラムとなっている。
・開催期間：2026年8月1日(土)〜8月25日(火)
・開催時間：1日5回程度開催、各回50分(開催状況は公式サイトで確認可能)
・料金：2000円
・場所：リゾナーレキッズスタジオ
・対象：宿泊者
・年齢：4歳〜10歳
・定員：各回8人
■星野リゾートのサステナビリティへの取り組み
星野リゾートは、経済価値と社会価値を両立する「CSV経営」(企業が本業を通じて社会課題の解決を目指すアプローチ)を重視し、サステナビリティ推進に取り組んでいる。1914年に長野県軽井沢町で「星野温泉旅館」を開業し、1917年には自力で木製水車による水力発電を開始。さらなる電力を得るため、1929年に第一水力発電所を完成させた。1990年代からは本格的に環境経営に取り組み、エコツーリズムの推進や廃棄物の削減など、SDGs(持続可能な開発目標)誕生前から本業を通じて地域の課題解決に取り組んできた。現在はSDGsを「CSV経営の推進ツール」と捉え、「社会から求められる義務ではなく、自らの価値観に基づいて主体的に取り組む」という想いを込め、同社は本取り組みを「勝手にSDGs」と題して紹介している。
■リゾナーレ八ヶ岳について
八ヶ岳の雄大な自然が広がる場所に位置するリゾートホテル。コンセプトは「山岳のヴァカンツァが叶う街」で、「ヴァカンツァ」とはイタリア語でヴァカンスという意味。イタリアの山岳都市を感じる施設内には、暮らすように寛げる客室を備え、雄大な自然を舞台にしたアクティビティや土地のワインを味わう食事などを提供している。
・所在地：山梨県北杜市小淵沢町129-1
・電話：050-3134-8093(リゾナーレ予約センター)
・客室数：172室
・チェックイン：15時／チェックアウト：12時
・料金：1泊2万5000円〜(2人1室利用時1人あたり、サービス料込)
・アクセス：JR小淵沢駅から車で約5分(無料送迎バスあり)
■リゾナーレについて
「リゾナーレ」は、星野リゾートが国内外に展開するリゾートホテルブランド。コンセプトは、夢中になって楽しみ尽くす「PLAY HARD」。土地の特性を活かした空間デザインや多彩なアクティビティ、地域や季節ならではの体験を通して、訪れる人々に想像を超える滞在と心に残る旅を提供している。現在、2025年12月開業の「リゾナーレ下関」を含め、国内外で8施設を展開。また、2027年には「リゾナーレ福井」の開業を予定している。
生産者の想い、野菜のおいしさ、そして心地よい高原の朝。すべてがそろうリゾナーレ八ヶ岳で、食の新しい視点を発見する体験に出かけよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】生産者から直接野菜を購入できる八ヶ岳マルシェ。おいしい食べ方や保存方法などのアドバイスを受けながら、規格外野菜の本当の価値を知る特別な時間
17回目を迎える本イベントは、地元の生産者とふれあいながら野菜を購入したり、その場で野菜を味わえるリゾナーレ八ヶ岳の夏の風物詩だ。今年は新たに、好みの野菜をその場で選んで、シェフが目の前で仕上げる「夏野菜ピアディーナの青空モーニング」を実施。また、規格外品のトマトを使用した「トマトのかき氷」や3種類の「丸ごと野菜のスムージー」など、高原の心地よい気候の中で野菜を存分に堪能できる。さらに「サステナブルキッズスタジオ」では、野菜を使ったスイーツ作りを通して規格外品について学んだりと、野菜の魅力をさまざまな方法で楽しめるイベントだ。
■八ヶ岳エリアが生み出すおいしい野菜と、規格外品の課題
リゾナーレ八ヶ岳が位置する八ヶ岳エリアは、昼夜の寒暖差が大きく、日照時間が長く、年間の降水量が少ないという気象の特徴により、おいしい野菜が育つ地域として知られている(※1)。一方、近年食品が大量に廃棄されるフードロスが社会問題になっており、その中にはおいしさは変わらないのに、色や形が市場流通の規格に当てはまらないという理由で出荷できなかった規格外品も含まれている(※2)。農林水産省の調査によると、規格外品は収穫量全体の約15%(※3)を占めており、八ヶ岳エリアの農家においても規格外品が多く存在している。生産者から話を聞きながら、その場で野菜の購入ができるという生産地ならではの体験を通じて、八ヶ岳エリアは野菜がよく育つことや、規格外品でもおいしく味わえることを知ってもらいたいという思いから、本イベントが企画された。
(※1)JA山梨中央会ホームページ
(※2)農林水産省｜食品ロス及びリサイクルをめぐる情勢＜令和7年7月時点版＞
(※3)農林水産省「作物統計調査 作況調査(野菜)確報 令和5年野菜生産出荷統計」より推計。廃棄率(未出荷率)＝収穫量−出荷量という定義に基づき算出
■地元の生産者とふれあい野菜の魅力を深く知る「八ヶ岳マルシェ」
自慢の野菜を持ち寄った地元の生産者から「おいしい食べ方」や「長持ちする保存方法」などを直接聞き、気に入った野菜を購入することができる。昨年に引き続き、おいしさは変わらないのに、色や形が市場流通の規格に当てはまらないという理由で出荷できなかった規格外品を販売する「サステナブルマルシェ」のコーナーが登場。高原野菜の生産が盛んな八ヶ岳で、野菜の魅力に加え、規格外品の存在や美しさも知ることができる。
株式会社ヨダファーム(山梨県中央市)代表取締役社長の功刀隆行さんは規格外品についてこう語る。「日照時間が日本一長い山梨県で、太陽の恵みをたっぷり受けたトマトを生産しています。年間約50トンのトマトを生産していますが、その内の約20%が規格外品のため、出荷できずに廃棄している現状です。「味は全く変わらない」ことを誰よりも知っていながら、廃棄する心苦しさがありましたが、毎年このような取り組みに参加させていただくことができ大変うれしく思っております。規格外品でも、変わらずおいしく食べていただけることを知ってもらう機会になればと願っています。」
■「八ヶ岳マルシェ2026」の詳細情報
・開催期間：2026年7月11日(土)〜8月25日(火)
※リゾナーレキッズスタジオは8月1日(土)〜8月25日(火)
・営業時間：7時〜17時(商品がなくなり次第終了)
・入場料：無料
・場所：メインストリート「ピーマン通り」
・対象：宿泊者、日帰りいずれも対応
・備考：出店者は開催日によって異なり、野菜や果物の価格は出店者に準じる
■新企画「夏野菜ピアディーナの青空モーニング」で朝からご褒美タイム
高原の過ごしやすい朝の空気の中で、好きな夏野菜を選び、その場でシェフがピアディーナ(イタリアのロマーニャ地方の郷土料理で、薄く焼いた生地に具材を挟んで食べる料理)に仕上げる新企画。ズッキーニ、パプリカ、コリンキー(生で食べられる皮付きのかぼちゃ)の彩り豊かな夏野菜の食感と焼きたてのピアディーナの香ばしさを楽しむ、贅沢な朝食が楽しめる。
・開催時間：7時〜9時
・料金：2000円
・内容：夏野菜ピアディーナ、野菜スープ、野菜のフレッシュジュース
・場所：ピーマン通り「キッチンカー」
・備考：雨天・荒天時は中止
■高原の涼しさを五感で感じる「トマトのかき氷」と「丸ごと野菜のスムージー」
「トマトのかき氷」のソースは、規格外品のトマトを煮詰め、ココナッツソースを合わせたもの。濃厚なトマトの甘味の中に微かな酸味を感じられる、さわやかな味わいが特徴だ。規格外品を使用した「丸ごと野菜のスムージー」はとうもろこし、小松菜、ビーツの3種類がそろう。例えば、ビーツには、りんごやブルーベリーなどの酸味を加え、野菜の旨味を最大限に引き出している。3種類それぞれの野菜の旨味を存分に味わえる濃厚なスムージーとなっている。
・提供時間：11時30分〜15時
・料金：トマトのかき氷 1500円、丸ごと野菜のスムージー 各1000円
・場所：ピーマン通り「キッチンカー」
・備考：雨天・荒天時は中止。規格外品の仕入れがない場合は規格品で提供
■規格外品について楽しく学べる「サステナブルキッズスタジオ」
リゾナーレキッズスタジオでは、規格外品の野菜について楽しく学んで作る「サステナブルキッズスタジオ」を開催する。「規格外品の野菜とはどんな野菜か」や「販売できない野菜はどうなるのか」などを学んだあと、規格外品のとうもろこしを使用した「とうもろこしのプリン」に、クリームを絞ったり、ポップコーンをのせたりして自分好みのトッピングを楽しめるプログラムとなっている。
・開催期間：2026年8月1日(土)〜8月25日(火)
・開催時間：1日5回程度開催、各回50分(開催状況は公式サイトで確認可能)
・料金：2000円
・場所：リゾナーレキッズスタジオ
・対象：宿泊者
・年齢：4歳〜10歳
・定員：各回8人
■星野リゾートのサステナビリティへの取り組み
星野リゾートは、経済価値と社会価値を両立する「CSV経営」(企業が本業を通じて社会課題の解決を目指すアプローチ)を重視し、サステナビリティ推進に取り組んでいる。1914年に長野県軽井沢町で「星野温泉旅館」を開業し、1917年には自力で木製水車による水力発電を開始。さらなる電力を得るため、1929年に第一水力発電所を完成させた。1990年代からは本格的に環境経営に取り組み、エコツーリズムの推進や廃棄物の削減など、SDGs(持続可能な開発目標)誕生前から本業を通じて地域の課題解決に取り組んできた。現在はSDGsを「CSV経営の推進ツール」と捉え、「社会から求められる義務ではなく、自らの価値観に基づいて主体的に取り組む」という想いを込め、同社は本取り組みを「勝手にSDGs」と題して紹介している。
■リゾナーレ八ヶ岳について
八ヶ岳の雄大な自然が広がる場所に位置するリゾートホテル。コンセプトは「山岳のヴァカンツァが叶う街」で、「ヴァカンツァ」とはイタリア語でヴァカンスという意味。イタリアの山岳都市を感じる施設内には、暮らすように寛げる客室を備え、雄大な自然を舞台にしたアクティビティや土地のワインを味わう食事などを提供している。
・所在地：山梨県北杜市小淵沢町129-1
・電話：050-3134-8093(リゾナーレ予約センター)
・客室数：172室
・チェックイン：15時／チェックアウト：12時
・料金：1泊2万5000円〜(2人1室利用時1人あたり、サービス料込)
・アクセス：JR小淵沢駅から車で約5分(無料送迎バスあり)
■リゾナーレについて
「リゾナーレ」は、星野リゾートが国内外に展開するリゾートホテルブランド。コンセプトは、夢中になって楽しみ尽くす「PLAY HARD」。土地の特性を活かした空間デザインや多彩なアクティビティ、地域や季節ならではの体験を通して、訪れる人々に想像を超える滞在と心に残る旅を提供している。現在、2025年12月開業の「リゾナーレ下関」を含め、国内外で8施設を展開。また、2027年には「リゾナーレ福井」の開業を予定している。
生産者の想い、野菜のおいしさ、そして心地よい高原の朝。すべてがそろうリゾナーレ八ヶ岳で、食の新しい視点を発見する体験に出かけよう。
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